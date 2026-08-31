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    Nuevos validadores generan demora en el Metro y Metrobús, tras nuevo sistema de cobro

    Usuarios del Metro de Panamá reportaron este lunes 31 de agosto largas filas, demoras y fallas en el reconocimiento de tarjetas tras la puesta en marcha del nuevo sistema de cobro y los validadores instalados por Sonda.

    Yaritza Mojica
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    Nuevos validadores generan demora en el Metro y Metrobús, tras nuevo sistema de cobro
    Usuarios del Metro reportan fallas con los nuevos validadores en las estaciones. Foto: Yaritza Mojica

    Usuarios del sistema de transporte público han reportado fallas con el nuevo sistema de cobro en las estaciones del Metro de Panamá, así como en las máquinas validadoras de los Metrobuses, a raíz de que este fin de semana se completó la migración del sistema Store Value al nuevo sistema ABT (Account Based Ticketing).

    +info

    El Metro suspenderá las recargas la noche del sábado por migración a nuevo sistema de cobroQuejas por fallas en nuevos validadores del metro y los metrobús durante transición tecnológica Usuarios reportan fallas con nuevos validadores del Metro; empresa admite incidencias intermitentes

    Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 31 de agosto, los usuarios del Metro se encontraron con largas filas en las estaciones, debido a que las nuevas máquinas validadoras no reconocían algunas tarjetas de los pasajeros y, en otros casos, no se refleja el saldo final como ocurría con el antiguo sistema.

    Nuevos validadores generan demora en el Metro y Metrobús, tras nuevo sistema de cobro
    Usuarios del Metro en la estación de Los Andes reportan fallas con los nuevos validadores lo que provocó largas filas en plena hora de mayor tráfico. Foto: Yaritza Mojica

    Esta situación provocó demoras para pasar por los torniquetes, lo que obligó, en varias ocasiones, al personal del Metro de Panamá a habilitarlos para todos los usuarios.

    En la estación de Los Andes, a las 6:35 a. m., tras varias quejas y solicitudes de los usuarios, se procedió a habilitar todos los torniquetes con el fin de reducir la fila de pasajeros que se disponían a abordar los trenes con destino a la ciudad capital.

    Una situación similar se registró en la estación Santo Tomás, una de las paradas con mayor demanda de pasajeros de la Línea 1 del Metro.

    Mientras tanto, en algunas unidades de los Metrobuses también se debieron habilitar los torniquetes de entrada, debido a que las tarjetas no eran reconocidas. Muchos usuarios sin saldo aprovecharon esta situación, mientras que otros que colocaban la tarjeta viajaron sin que se les reflejara el saldo.

    Por su parte, Luis Torres, representante de la Asociación de Usuarios del Transporte Público, manifestó que las fallas en el sistema ya habían sido reportadas desde semanas atrás, cuando la empresa Sonda empezó a implementar los nuevos validadores.

    Torres recordó que, en las estaciones de la Línea 2, las máquinas validadoras realizaban un doble cobro del pasaje, al entrar y salir de cada estación.

    Nuevos validadores generan demora en el Metro y Metrobús, tras nuevo sistema de cobro
    Usuarios del Metro reportan fallas con los nuevos validadores en las estaciones. Foto: Yaritza Mojica

    Migración del nuevo sistema bajo supervisión

    El Metro de Panamá informó que, como parte del proceso de migración que lleva adelante el contratista Sonda, podrían presentarse situaciones puntuales durante esta etapa de migración y estabilización del sistema.

    La entidad agregó que “se mantiene supervisando y fiscalizando este proceso, coordinando permanentemente con el contratista para que cualquier incidencia sea atendida oportunamente y se minimicen las afectaciones a nuestros usuarios, manteniendo el personal y los recursos necesarios para brindar respuesta”.

    Por su parte, la empresa Sonda explicó que estos cambios forman parte del proyecto de modernización del sistema de recaudo del transporte público masivo, coordinado con las empresas estatales Metro de Panamá y MiBus, así como con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el fin de completar la migración al nuevo sistema en la nube, denominado ABT.

    Según Sonda, “esta evolución tecnológica marca el inicio de una nueva era en la movilidad urbana de la ciudad, transitando de un modelo donde el saldo estaba en una tarjeta física hacia una plataforma digital más ágil, segura y eficiente”.

    El nuevo sistema permitirá realizar recargas electrónicas instantáneas sin necesidad de activarlas en tótems, así como efectuar pagos con tarjetas sin contacto, tarjetas prepago, de débito y crédito, billeteras digitales y códigos QR.

    Nuevos validadores generan demora en el Metro y Metrobús, tras nuevo sistema de cobro
    La empresa Sonda actualiza el sistema de pago de Metro de Panamá, MiBus y la Terminal de Albrook. Cortesía

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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