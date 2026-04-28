‘Nunca habíamos vivido esto’: la crisis del agua golpea a Betania y zonas vecinas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La crisis del agua en la capital se agrava y afecta a Santa María, Betania, donde residentes denuncian tres meses sin servicio, protestas y reclamos por fallas y falta de respuesta oficial.

La crisis del agua que vive Panamá, históricamente concentrada en zonas rurales, periferias urbanas o sectores altos con problemas crónicos de presión, ya está alcanzando comunidades que durante décadas no padecían interrupciones frecuentes del servicio.

Este es el caso de los residentes de Santa María, ubicada en la vía Ricardo J. Alfaro, en el corregimiento de Betania, quienes desde hace tres meses enfrentan problemas, con largas horas sin el servicio de agua y un suministro nocturno, una señal de que la crisis se ha extendido a varias comunidades.

A esta queja se suman las ya existentes en comunidades como Villa Cáceres (edificios Tuira y Chucunaque), Villa de las Fuentes 1 y 2, El Dorado, Dos Mares, La Gloria, El Avance 1 y 2, y Miraflores, entre otras.

Melisa, residente de Villa Cáceres, relató que en su edificio, Tuira, llevan varios meses con cortes diarios. “El agua se va a las 8:00 de la mañana y no regresa hasta las 12:00 de la noche”, explicó. Añadió que en el edificio Chucunaque la situación sería aún más grave, ya que —según dijo— desde hace años solo reciben agua durante la madrugada.

Dueños de locales, negocios y residentes de Santa María, reportan falta de agua potable desde hace tres meses, lo que afecta su producción. Foto: Yaritza Mojica

‘Nunca habíamos vivido esto’

En Santa María está Dalia Yvonne Briggs, una residente con más de 50 años de vivir en esta comunidad que ahora atraviesa problemas similares desde hace aproximadamente tres meses.

“Ayer el agua vino a las 12:00 de la noche. Uno no duerme porque tiene que quedarse llenando tanques, fregando y limpiando para que, cuando uno se levante de nuevo, no falte agua”, expresó.

Briggs aseguró que tiene décadas viviendo en el sector y que nunca habían enfrentado una situación semejante. Según su testimonio, varios edificios, viviendas cercanas e incluso centros educativos de la zona también estarían afectados.

Residentes de Santa María, reportan falta de agua potable desde hace tres meses. Foto: Yaritza Mojica

Por su parte, José Luis Viorlis, otro morador, denunció que la comunidad de Santa María enfrenta una grave crisis de agua desde hace tres meses, algo sin precedentes en los años que lleva viviendo en el sector. Afirma que antes podían ocurrir suspensiones ocasionales por daños o reparaciones, pero nunca una escasez tan prolongada y severa.

Criticó que el Gobierno y las autoridades no pueden improvisar con un recurso esencial como el agua, comparándolo con la salud pública. Considera que la ciudadanía necesita soluciones concretas y no excusas.

Precisamente, la comunidad, ante la necesidad de agua, protestó en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) este lunes 27 de abril, exigiendo respuestas. Aunque personalmente no está de acuerdo con los cierres de calles, Viorlis asegura que la comunidad se vio obligada a protestar porque siente que es la única forma de ser escuchada por las autoridades.

Residentes de Santa María, reportan falta de agua potable desde hace tres meses. Foto: Yaritza Mojica

Ante el cierre, el gerente metropolitano del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Isaac González y Jorge Montenegro, funcionario de la entidad, se apersonaron al lugar para dar respuestas. Sin embargo, los moradores aseguraron que no llevaron soluciones reales, sino “ideas” y paliativos temporales.

Según Viorlis, el Idaan planteó quitarle agua a otros sectores para abastecer a Santa María, lo que interpretan como una simple redistribución del problema.

También cuestionó las explicaciones técnicas dadas por las autoridades, especialmente el argumento de que Santa María no recibe agua por estar en una zona alta. Señaló que sectores vecinos ubicados en áreas más elevadas sí cuentan con suministro, lo que pone en duda esa versión.

“Nos prometieron agua; nos sentimos engañados y burlados”, dijo, al advertir que los residentes se están reorganizando para nuevas protestas.

Otra vecina del lugar señaló que más de 3,000 estudiantes, entre el Instituto América y la Escuela Octavio Méndez Pereira, se ven afectados porque las clases no se pueden desarrollar con normalidad. A las 11:00 a.m., los alumnos son enviados a sus casas por falta de agua. Piden al Ministerio de Educación (Meduca) que habilite los tanques de almacenamiento para que ambos centros educativos funcionen con reservas.

Residentes de Santa María, reportan falta de agua potable desde hace tres meses. Foto: Yaritza Mojica

Un problema más complejo

La situación en Betania refleja un problema más amplio que enfrenta el país en materia de agua potable. No solo es Betania: es toda la ciudad capital, el distrito de San Miguelito y las comunidades de Panamá norte y Panamá este, que se abastecen de la planta potabilizadora de Chilibre, sus tanques de almacenamiento y sus líneas de distribución.

El representante de Betania, Humberto Echeverría, manifestó que el Idaan no está ofreciendo soluciones reales ante la crisis de agua que afecta a múltiples comunidades del corregimiento.

A criterio de Echeverría, el problema del agua se agravó este año, pese a que residentes con décadas viviendo en el área no habían sufrido estas fallas antes. Atribuye la crisis al deterioro de la planta potabilizadora de Chilibre, donde equipos de más de 50 años están obsoletos y varias estructuras no funcionan, reduciendo la producción.

También denunció pérdidas masivas de agua por fugas y conexiones ilegales, estimadas entre el 35% y el 50% del total producido. Además, sospecha que se está desviando agua hacia el anillo hidráulico del Este, lo que estaría afectando sectores de Betania.

Advirtió que la situación empeorará con la llegada del fenómeno de El Niño, ya que podrían limitarse las tomas de agua del lago para proteger la operación del Canal de Panamá.

Según el gerente del Idaan, quien estuvo en la protesta del lunes, el problema se debe a que el sector está ubicado en una zona alta y depende de la estación de bombeo de Betania y del tanque de Tinajitas, los cuales presentan deficiencias en la succión y limitan el suministro durante el día.

Explicó que sectores cercanos como Villa de las Fuentes reciben más agua porque están en zonas más bajas, lo que facilita el abastecimiento por gravedad. En cambio, Santa María logra recibir mejor servicio en horas de la noche, cuando disminuye el consumo general y el tanque recupera nivel suficiente.

Como solución a corto plazo, dijo que la institución busca mejoras en la estación de bombeo de calle 74, donde existe un proyecto para optimizar el tanque de succión y hacer más eficientes las bombas, permitiendo enviar más agua al tanque de almacenamiento que abastece a la comunidad.

En el Concejo de Panamá los representantes del distrito capital advirtieron sobre la gravedad del problema y exigieron respuestas urgentes.

El representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, señaló que cuenta con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el que se indica que, en su corregimiento, el 89% de la presión de agua incumple la norma mínima, razón por la cual el líquido llega a las residencias solo a altas horas de la noche.

Con información de Alis Fernández