Obras, costos y retrasos a la vista de todos: el modelo que plantea una alcaldesa chilena en Foro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alcaldes de diversos países se reunieron en el Istmo para compartir experiencias e innovaciones que ejecutan en sus municipios.

La innovación y la transparencia pueden convertirse en herramientas para recuperar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales, aseguró Catalina San Martín, alcaldesa de la comuna de Las Condes, Chile, durante su participación en el programa Alcaldes + Innovadores, que se desarrolló en Panamá.

El encuentro, realizado del 27 al 29 de agosto, reunió a unos 25 alcaldes y alcaldesas de América Latina para intercambiar experiencias sobre innovación, liderazgo y nuevas herramientas para la gestión pública.

San Martín presentó algunas de las iniciativas que desarrolla su municipio y que, según explicó, podrían ser replicadas por otros gobiernos locales. Una de ellas es Open Las Condes, una plataforma que permite a los ciudadanos conocer el avance de los principales proyectos municipales, sus etapas, fechas, empresas encargadas y costos. Todo en detalle.

La particularidad, dijo, es que la información no se limita a mostrar los avances. También se publican los retrasos y los problemas que puedan surgir durante la ejecución de una obra.

“Queremos que la transparencia sea en tiempo real”, contó San Martín en entrevista con La Prensa.

La alcaldesa explicó que el objetivo es reducir la brecha de información entre el municipio y los ciudadanos. A su juicio, cuando las personas no reciben información clara y actualizada sobre la gestión pública, ese vacío termina siendo ocupado por versiones de terceros o información que puede no ser correcta.

Catalina San Martín, alcaldesa de la comuna de Las Condes, Chile. Cortesía

“Queremos que la información salga directamente de la fuente”, sostuvo.

Tecnología

Otro de los proyectos destacados por San Martín está relacionado con la seguridad. El municipio desarrolla un Centro de Asociación de Información de Seguridad que integra datos de distintas instituciones para realizar análisis anticipatorios sobre la comisión de delitos. Según la alcaldesa, esta iniciativa ha contribuido a reducir en 15% los delitos en Las Condes frente al año anterior.

Pero para San Martín, la innovación no consiste únicamente en incorporar tecnología. También implica escuchar a los ciudadanos antes de ejecutar los proyectos.

Puso como ejemplo la renovación de espacios destinados a mascotas. Antes de iniciar las obras, el municipio consultó a los usuarios sobre sus necesidades y utilizó sus propuestas para diseñar cuatro proyectos piloto. Entre las sugerencias incorporadas estuvo la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La experiencia, explicó, permitió posteriormente ampliar el proyecto a otros 30 espacios de la comuna.

Para la alcaldesa, estas experiencias pueden ser compartidas con otros gobiernos locales de la región.

“Nosotros estamos poniendo a disposición todo el conocimiento que ya pudimos desarrollar”, afirmó.

Su apuesta, dijo, es utilizar la tecnología y la información pública para hacer más comprensible la gestión municipal y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

El programa Alcaldes + Innovadores, organizado por la Red de Innovación Local (RIL), el Centre for Public Impact (CPI) y la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), incluyó sesiones sobre inteligencia artificial, liderazgo e intercambio de políticas innovadoras entre gobiernos locales.