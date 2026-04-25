Obras de saneamiento en San Francisco avanzan con cierres temporales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Programa Saneamiento de Panamá comenzó los trabajos de ampliación de la red sanitaria en San Francisco con el proyecto “Ampliación de la red sanitaria de Coco del Mar y Viña del Mar”, que contempla una inversión aproximada de 3 millones de dólares.

Los trabajos, que se extenderán hasta diciembre, tendrán una duración de 240 días (ocho meses). Estos consisten en la apertura de zanjas existentes, el retiro de tuberías antiguas de aguas residuales y su reemplazo por nuevas líneas de mayor capacidad, con el objetivo de mejorar el manejo de aguas negras en estas comunidades.

Las labores, que fueron anunciadas el 15 de abril, se desarrollan de lunes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., y se ejecutarán en dos frentes simultáneos para reducir el tiempo total de construcción.

Según el Programa Saneamiento de Panamá, el Frente 1 abarcará la calle 80, calle Las Begonias y calle 79 hasta el cruce con calle Andrés Mojica, frente al PH Dovle Selva, además de las vías transversales Las Amapolas y Esther Neyra.

Mientras tanto, el Frente 2 comprenderá la calle 79, desde el cruce con calle Andrés Mojica hasta la iglesia San Francisco de La Caleta, así como todas las calles transversales del área.

Las autoridades informaron que los trabajos se realizarán mediante cierres parciales de una o dos cuadras, con el propósito de disminuir la afectación al tráfico vehicular.

En las calles intervenidas solo podrán circular los residentes del sector, mientras que se colocarán controladores de tráfico al inicio y al final de cada tramo en construcción. También se aseguró que las aceras peatonales permanecerán abiertas durante toda la ejecución del proyecto.

Las rutas alternas por donde podrán circular los conductores son la calle Andrés Mojica (en ambas direcciones), la calle Eduardo L. Maduro Lindo y la Calle 50, avenida Nicanor de Obarrio, todas con salida hacia la vía Cincuentenario.

El primer cierre vial será en calle 79, entre calle Andrés Mojica y Calle 50.

Estas labores fueron anunciadas y coordinadas de forma preliminar con autoridades de la Junta Comunal y la Junta de Desarrollo Local del corregimiento de San Francisco, con el objetivo de informar sobre el desarrollo de los trabajos que se ejecutarán en el área de Coco del Mar, donde se realizará la ampliación y mejora de la red sanitaria.

La ampliación de la red sanitaria forma parte de las acciones para modernizar la infraestructura de alcantarillado en la ciudad y reducir problemas asociados al sistema de aguas residuales.