Obras del nuevo Hospital del Niño alcanzan un 52% de avance

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto de construcción del nuevo Hospital del Niño avanza, reportando hasta el momento un 52% de avance físico.

En una inspección a la obra, este miércoles 19 de noviembre, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, constató avances significativos en una de las infraestructuras hospitalarias pediátricas más modernas del país.

El proyecto de construcción del nuevo Hospital del Niño avanza, reportando hasta el momento una 52% de avance físico. Cortesía

Durante la visita técnica, el titular de Salud supervisó áreas clave como los 14 quirófanos, entre ellos espacios especializados para neonatales; parte de los 108 consultorios; la sala para niños quemados; la sección de hematooncología, y el espacio destinado para la futura unidad de rehabilitación física. Por el momento se reporta un 25% de avance en equipamiento.

La obra, que ejecuta el consorcio Acciona Construcción, S.A., representa una inversión aproximada de 446 millones de dólares y contempla una capacidad de 476 camas, además de servicios de radiología, hematología, laboratorios, urgencias, imagenología y atención integral para pacientes con cáncer.

“Estamos ante estructuras de primer nivel, con tecnología de última generación para garantizar una atención de calidad”, destacó Boyd Galindo.

Por su parte, el director médico del Hospital del Niño, Paúl Gallardo, explicó que el diseño del nuevo edificio prioriza la comodidad y privacidad de los pacientes. “Ya no veremos salas amplias con muchas camas como las de hace décadas. Ahora tendremos uno o dos pacientes por habitación, con baño interno, lo que mejorará la experiencia y el control sanitario”, afirmó.

Gallardo también confirmó que las actuales instalaciones del Hospital del Niño no serán demolidas. En su lugar, se convertirán en un hospital de segundo nivel, destinado exclusivamente a la atención pediátrica. Se estima que esta obra sea entregada el próximo año.

La construcción del nuevo nosocomio infantil comenzó en septiembre de 2021 y deberá culminar a finales de 2025 o principio de 2026. Cortesía

En el proyecto participan cerca de 800 trabajadores.

Durante la inspección acompañaron al ministro miembros del Patronato del Hospital del Niño, funcionarios de Infraestructura del Minsa y representantes de la empresa constructora.