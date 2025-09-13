Obras en Clayton dejan sin agua a la comunidad: residentes responsabilizan a autoridades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Residentes de la comunidad de Clayton, en el corregimiento de Ancón, protestaron este sábado 13 de septiembre porque no tienen agua potable desde hace más de 24 horas, debido a la rotura de una tubería principal que, según denuncian, fue ocasionada por las labores de construcción de un proyecto cercano.

La presidenta de la Asociación de Residentes de Clayton (Aprecla), Ada Garúz, denunció que un proyecto en construcción, ubicado en un terreno de baja densidad en Clayton, ha provocado al menos ocho interrupciones del suministro de agua en los últimos tres meses.

Esta situación ha afectado a unas 2,600 personas, quienes piden la intervención de las autoridades, entre ellas el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Garúz explicó que por el terreno pasa la tubería principal que abastece a toda la comunidad, infraestructura heredada de la antigua administración del Canal de Panamá.

Sin embargo, a pesar de que esta situación fue advertida en la demanda presentada por Aprecla, las autoridades municipales otorgaron el permiso para la construcción.

“Cada vez que excavan, rompen la tubería madre y dejan sin agua a todo Clayton. Lo más grave es que no nos avisan y el Idaan tampoco notifica de inmediato; solo publican en redes que están trabajando, pero no vemos personal en el área”, aseguró Garúz.

Según la dirigente, ayer se registró la octava rotura en tres meses, lo que dejó a la comunidad sin agua por más de 12 horas. La situación llevó a los residentes a manifestarse frente al proyecto para exigir que las autoridades y los desarrolladores se responsabilicen por los daños.

“Pedimos que saquen la tubería de la zona de construcción y la reubiquen, porque si el edificio se levanta sobre la servidumbre y la línea se rompe, los residentes no podríamos acceder para repararla”, advirtió.

Garúz adelantó que, de no encontrar una solución, a partir del próximo lunes los vecinos intensificarán las protestas y cerrarán el acceso al proyecto hasta que se garantice la protección del suministro de agua.

Por su parte, el Idaan informó que desde tempranas horas de la mañana su personal trabaja en la reparación de una tubería de ocho pulgadas de asbesto-cemento, ubicada en la calle Arnoldo Cano, en el sector de Clayton, con el fin de restablecer el servicio de agua a los moradores.

La entidad informó que la rotura de la línea de 8 pulgadas, fue ocasionada por el paso continuo de equipo pesado que realiza labores privadas para la construcción de un edificio.

En estos momento se registra baja presión o falta de suministro en las calles Guanábana y Papaya, la Ciudad del Saber y áreas aledañas.

