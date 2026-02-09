Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de obreros que asegura estar vinculado al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), y que labora en el proyecto del Cuarto Puente, decidió paralizar labores este lunes 9 de febrero.

Personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se encuentra en el sitio para mediar en la situación. Según el sindicato, la paralización se debe a la supuesta imposición de la empresa de descontar una cuota del 1% destinada a un “sindicato amarillo”.

No obstante, se informó que el proyecto no se encuentra completamente paralizado, ya que parte del personal continúa laborando con normalidad.

A través de un comunicado, el Consorcio Cuarto Puente informó que desarrolla sus operaciones en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en Panamá, conforme a la “Nueva Convención Colectiva establecida en enero de 2026 y en su calidad de miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC)”.

“Reiteramos nuestro pleno respeto a la libertad sindical y al marco legal que la regula. En ese sentido, la gestión de las cuotas laborales se realiza conforme a la normativa aplicable, reconociendo a aquellas organizaciones que cuenten con sus afiliados debidamente acreditados y certificados ante las autoridades competentes".

La empresa hizo un llamado a los trabajadores a retomar sus labores, “con el objetivo de garantizar la continuidad de esta obra clave y de gran importancia para el desarrollo y la conectividad del país”.

En desarrollo…