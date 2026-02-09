Panamá, 09 de febrero del 2026

    PROYECTO

    Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene

    José González Pinilla
    El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Cortesía

    Un grupo de obreros que asegura estar vinculado al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), y que labora en el proyecto del Cuarto Puente, decidió paralizar labores este lunes 9 de febrero.

    Personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se encuentra en el sitio para mediar en la situación. Según el sindicato, la paralización se debe a la supuesta imposición de la empresa de descontar una cuota del 1% destinada a un “sindicato amarillo”.

    No obstante, se informó que el proyecto no se encuentra completamente paralizado, ya que parte del personal continúa laborando con normalidad.

    A través de un comunicado, el Consorcio Cuarto Puente informó que desarrolla sus operaciones en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en Panamá, conforme a la “Nueva Convención Colectiva establecida en enero de 2026 y en su calidad de miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC)”.

    “Reiteramos nuestro pleno respeto a la libertad sindical y al marco legal que la regula. En ese sentido, la gestión de las cuotas laborales se realiza conforme a la normativa aplicable, reconociendo a aquellas organizaciones que cuenten con sus afiliados debidamente acreditados y certificados ante las autoridades competentes".

    La empresa hizo un llamado a los trabajadores a retomar sus labores, “con el objetivo de garantizar la continuidad de esta obra clave y de gran importancia para el desarrollo y la conectividad del país”.

    En desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor


