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    PROYECTOS COMUNITARIOS

    Ocho empresas entran en la carrera por rehabilitar cuatro piscinas municipales en el distrito de Panamá

    La intervención abarca cuatro piscinas municipales —Villa Cáceres, Alma Osorio, San Francisco y San Miguel—, debido a deterioro estructural y fallas en sus sistemas.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
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    Ocho empresas entran en la carrera por rehabilitar cuatro piscinas municipales en el distrito de Panamá
    El costo total del proyecto sería $4.5 millones. Cortesía

    Ocho empresas participaron en la reunión de homologación convocada por el Municipio de Panamá para discutir los detalles del proyecto de mejoramiento de cuatro piscinas municipales ubicadas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia.

    +info

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    Durante el encuentro se confirmó que las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas el próximo 13 de agosto, fecha que marcará un nuevo paso en el proceso de licitación.

    El proyecto, denominado “Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, contempla una intervención integral de las piscinas Alma Osorio, San Miguel, Villa Cáceres y San Francisco. La contratación surge ante el deterioro que presentan estas instalaciones, cuya condición, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, requiere trabajos que van más allá del mantenimiento rutinario.

    Ocho empresas entran en la carrera por rehabilitar cuatro piscinas municipales en el distrito de Panamá
    La obra incluye mantenimiento por tres años. Cortesía

    Precio de referencia

    El Municipio de Panamá estableció en $4.5 millones, incluido el ITBMS, el precio de referencia para la contratación. El monto contempla las obras de rehabilitación, el suministro e instalación de equipos, así como un componente de mantenimiento preventivo y correctivo posterior a la ejecución de los trabajos.

    La necesidad de realizar una intervención de mayor alcance se determinó después de que un proceso anterior fuera cancelado y se efectuara una nueva revisión técnica de las instalaciones. Esa evaluación concluyó que el deterioro de las piscinas exige reconstrucciones parciales y adecuaciones en sistemas esenciales para su funcionamiento, entre ellos, los componentes hidráulicos y de filtrado.

    El alcance de la obra incluye trabajos civiles en los vasos de las piscinas y la renovación de áreas húmedas, vestidores, duchas y graderías. También contempla la adecuación de los cuartos técnicos, nuevas redes de plomería y electricidad, impermeabilización y colocación de revestimientos especializados, con el propósito de extender la vida útil de las instalaciones.

    La homologación

    Según el pliego de condiciones, la planificación también incorpora elementos de urbanismo y paisajismo, mobiliario urbano y mejoras en las condiciones de accesibilidad. La intención es que los complejos deportivos cuenten con entornos más seguros y funcionales para los usuarios y para el desarrollo de programas deportivos y comunitarios.

    Ocho empresas entran en la carrera por rehabilitar cuatro piscinas municipales en el distrito de Panamá
    Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá. Archivo

    Durante la reunión de homologación, representantes de empresas como Consorcio Gecob Manare y Geopools Panamá, S.A., formularon consultas sobre las condiciones establecidas en el pliego. Entre los temas discutidos estuvieron los requisitos de experiencia técnica y las especificaciones de los materiales que deberán utilizarse en las obras.

    Uno de los requisitos sometidos a consulta fue la experiencia en la construcción de piscinas con una capacidad de al menos 500 metros cúbicos. También se discutieron los materiales previstos para los revestimientos, con la propuesta de evitar el uso de baldosas debido a consideraciones relacionadas con su durabilidad y desempeño en este tipo de instalaciones.

    La accesibilidad también fue planteada durante la homologación. Entre las observaciones se incluyó la necesidad de incorporar elevadores que permitan el acceso a las piscinas a personas con discapacidad y adultos mayores, particularmente en las instalaciones de Betania.

    Además, se consultó sobre la posibilidad de trasladar los cuartos destinados al manejo de productos químicos en la piscina de San Francisco, con el objetivo de aprovechar de mejor manera el espacio disponible debajo de las graderías.

    Para establecer el precio de referencia de $4.5 millones, el Municipio de Panamá informó que utilizó como base el Manual de Costos Directos de la Contraloría, además de estudios de mercado y cotizaciones de proveedores. Con la recepción de propuestas prevista para el 13 de agosto, el proceso entrará en una etapa decisiva.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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