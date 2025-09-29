Ofertas Académicas 2026: revista y tour en colegios orientan a las familias panameñas

Corporación La Prensa presenta desde hoy la nueva edición de Ofertas Académicas 2026, un proyecto educativo que orienta a las familias en la importante decisión de elegir el mejor camino académico para sus hijos.

La revista insertada este lunes 29 de septiembre en los diarios La Prensa y Mi Diario, y ofrece a padres y estudiantes una guía de opciones académicas que abarca desde guarderías y colegios hasta universidades nacionales e internacionales. Con esta edición especial, los lectores acceden de manera clara y práctica a las oportunidades educativas más destacadas del país.

Un recorrido educativo en las aulas

Como parte de esta iniciativa, del 6 al 10 de octubre de 2025 se llevará a cabo el Tour en guarderías y colegios, un recorrido por instituciones educativas de la ciudad que acercará la revista directamente a estudiantes y padres de familia, creando un espacio de interacción cercano y enriquecedor.

Durante la gira, los participantes podrán conocer de primera mano las propuestas de prestigiosas universidades y centros educativos como la USMA, QLU, UMECIT, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Zamorano, Universidad Tecnológica Oteima, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Interamericana de Panamá (UIP), Universidad Latina de Panamá, U del Istmo, Florida State University y Columbus University, entre otras.

Una herramienta para decidir con confianza

“Ofertas Académicas 2026” se consolida como una guía útil y accesible que ayuda a las familias a tomar decisiones informadas sobre la educación media y superior de sus hijos. Además de mostrar programas académicos, resalta valores institucionales y alternativas financieras, respaldadas por entidades bancarias que acompañan el desarrollo educativo en Panamá.

Con este esfuerzo editorial y el recorrido en colegios, Corporación La Prensa reafirma su compromiso de aportar a la educación del país, brindando a padres y estudiantes información actualizada y confiable para construir un futuro académico con bases sólidas.

Accede a la guía aquí: Ofertas Académicas 2026.