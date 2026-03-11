Ofertas de trabajo en Panamá: estas son las vacantes disponibles en portal oficial de empleo

Más de 20 vacantes laborales están disponibles actualmente en la plataforma digital Empleos Panamá, un portal que busca conectar a empresas con personas en búsqueda de trabajo en distintas provincias del país.
El sitio, administrado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mantiene actualizadas las ofertas de empleo para perfiles técnicos, administrativos y profesionales, con oportunidades en provincias como Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá.
Entre las plazas disponibles en Colón figuran las de técnico liniero de planta externa, dirigida a personas con estudios en electricidad y experiencia en trabajos de altura, así como administrador de sucursal, para profesionales con licenciatura en Administración o Contabilidad.
En Panamá Oeste se buscan perfiles para asistente técnico de laboratorio, con formación en Química, Biología o Microbiología, y coordinador de contenido y marketing, enfocado en profesionales de Comunicación, Periodismo o áreas relacionadas.
Por su parte, en Chiriquí se ofrece una vacante para administrador de granja porcina, orientada a especialistas en Ingeniería Zootecnista, Producción Animal u otras disciplinas vinculadas al sector agropecuario.
La mayor cantidad de oportunidades se concentra en la provincia de Panamá, donde se requieren profesionales y técnicos para puestos como diseñador de interiores, dibujante con conocimientos en AutoCAD, ingeniero eléctrico para supervisión de obras y gerente de ventas encargado de monitorear métricas comerciales.
También hay vacantes para coordinadora administrativa, técnico controlador de plagas, mecánico automotriz, asistente administrativo, encargado de sucursal, promotor de mercadeo, analista de financiamiento y seguros, auxiliar de bodega, recepcionista o asistente administrativa y auxiliar contable.
Las ofertas pueden consultarse y aplicarse a través del portal www.empleospanama.gob.pa, explicó el Mitradel.