Oficializan traslados de docentes a regiones apartadas para el próximo año escolar 2025

Escuchar audio noticia

El Ministerio de Educación (Meduca) oficializó la lista de docentes seleccionados del Concurso de Traslado por años de servicio en áreas de difícil acceso para el año escolar 2025.

Se trata de 706 educadores que fueron seleccionados. La lista fue publicada el pasado 27 y 29 de noviembre de 2024, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 203 del 27 de septiembre de 1996.

Según el Meduca, los docentes seleccionados no podrán renunciar al traslado. Además, la entidad advierte que no atenderá ningún reclamo en este aspecto. En caso de que el docente no asista al centro educativo al que fue trasladado, se procederá con el abandono del cargo, de conformidad con las disposiciones legales que regulan las medidas establecidas en el Decreto Ejecutivo 203.

Los docentes seleccionados deberán tomar posesión esta semana (2 al 6 de diciembre de 2024) en las diferentes regionales educativas. En este mismo periodo también podrán interponer un recurso de impugnación contra este acto, ya sea la parte interesada o por medio de un abogado.

Los docentes seleccionados podrán verificar los resultados en la página web www.meduca.gob.pa.

Las plazas fueron distribuidas en áreas como Changuinola y Chiriquí Grande, en Bocas del Toro; Nole Duima, Kankintú, Kusapín, Mironó y Muná, en la comarca Ngäbe Buglé; Calobre, Santa Fe y Cañazas, en Veraguas; Antón, La Pintada y Penonomé, en Coclé; Santa Isabel, Chagres, Portobelo y Donoso, en Colón; Chepo, en Panamá; Pinogana, Chepigana y Sambú, en la provincia de Darién, entre otros distritos.

Los docentes serán designados en cátedras como agricultura, inglés, religión, preescolar, maestro de grado, tecnología, educación musical, entre otras materias.