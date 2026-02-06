Ojo al volante: ATTT evalúa implementar el sistema de fotomultas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se encuentra en fase de análisis y evaluación para la implementación del sistema de fotomultas en distintos puntos del país.

El director de la ATTT, Simon Hernríquez explicó que el proyecto se desarrollará de manera coordinada con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), con el fin de garantizar un proceso transparente, digitalizado y libre de abusos. Señaló que, al igual que otras iniciativas tecnológicas impulsadas recientemente, como Panamá Connect, la fotomulta tendrá inicialmente un enfoque educativo.

Según Henríquez, el objetivo es mejorar el ordenamiento vial y reducir las infracciones que afectan la movilidad y la seguridad tanto de peatones como de conductores.

“La fotomulta no busca castigar, sino generar conciencia en el conductor sobre las faltas que se cometen”, indicó. Detalló que el sistema apunta principalmente a corregir conductas como invadir la línea de paso peatonal, realizar giros indebidos o bloquear intersecciones, prácticas que entorpecen la circulación vehicular y elevan el riesgo de accidentes.

El director reconoció que, aunque la fotomulta fue anunciada en años anteriores, su aplicación no se concretó debido a la falta de una coordinación adecuada con la AIG, paso que —según admitió— fue omitido en su momento. No obstante, aseguró que actualmente el proceso se retomará con criterios más claros, enfocados en la transparencia, la trazabilidad de las infracciones y el acceso público a la información.

En cuanto a los plazos, Henríquez señaló que aún no hay una fecha definida para su implementación, ya que se mantienen reuniones técnicas para evaluar las intersecciones donde se iniciaría el plan piloto. No obstante, adelantó que el sistema comenzará con un período de prueba, durante el cual los ciudadanos serán debidamente informados, con el propósito de medir el impacto en la mejora del tránsito en esas zonas.

Estos dispositivos están diseñados para generar automáticamente boletas a los conductores que incurran en infracciones como exceder los límites de velocidad, pasarse la luz roja del semáforo o no respetar las señales de alto, entre otras.

Cabe recordar que muchos de estos equipos ya se encuentran instalados en diversas arterias viales del país, pero no han sido utilizados para emitir sanciones.

Nuevas señalizaciones

Por otro lado, el director se refirió a los recientes trabajos de señalización y ordenamiento vial en sectores como Parque Lefevre y Río Abajo, desarrollados en conjunto con la Junta Comunal de San Francisco. Explicó que estas acciones responden tanto a denuncias ciudadanas como al análisis de la base de datos de accidentes, lo que permite determinar la necesidad de nuevas señales de tránsito o de semaforización.

Además en el sector de Pan de Azúcar en San Miguelito, se dio la instalación de un nuevo semáforo peatonal, tras la solicitud de los moradores.

Mencionó como ejemplo el área de Multiplaza, donde en horas nocturnas la ausencia de inspectores de tránsito y de unidades policiales ha propiciado excesos de velocidad, derivando en atropellos, una de las principales causas de accidentes de tránsito en el país.

La ATTT reiteró que estas medidas forman parte de una estrategia integral para reducir la siniestralidad vial, reforzar la educación del conductor y proteger la vida de peatones y usuarios de las vías.