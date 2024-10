Ola de críticas tras la salida de Panamá de las pruebas PISA 2025

Escuchar audio noticia

La decisión del Ministerio de Educación (Meduca) de no participar en la prueba PISA 2025 ha generado una ola de críticas y preocupaciones en diversos sectores del país.

La diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado, señaló que retirar al país de la prueba PISA limita la capacidad de evaluar el rendimiento de los estudiantes y la efectividad de las políticas educativas.

“Todos queremos educación pública de calidad, pero no podemos mejorar lo que no medimos”, apuntó en sus redes sociales.

— janine (@janineprado06) October 14, 2024



Todos queremos educación pública de calidad, pero no podemos mejorar lo que no medimos.



— janine (@janineprado06) October 14, 2024

Por su parte, el economista Felipe Argote calificó la salida de la prueba como “un ridículo internacional”.

“Nos dicen que es para ahorrar $8 millones, pero la ministra aprobó la reducción del presupuesto educativo en un 25%, lo que representa $1,266 millones. Debe renunciar ya”, apuntó.

— Felipe Argote (@fargote507) October 14, 2024

El diputado de la bancada de Vamos, Betserai Richards, rechazó la decisión alegando que esta medida impide diagnosticar y mejorar la calidad educativa en Panamá.

“El país requiere una explicación urgente sobre las razones del porqué, según ellos, debemos dejar de medir la calidad educativa”, exigió Richards.

— Betserai Richards (@Betseraitv) October 14, 2024



Es grave que MEDUCA decidiera arbitrariamente sacar a Panamá de las prueba PISA 2025.



— Betserai Richards (@Betseraitv) October 14, 2024

Además, sugirió que, si la falta de recursos es la causa principal, se debería redirigir el presupuesto de otras instituciones, como la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

La ex primera dama, Vivian de Torrijos (2004-2009), expresó su descontento, señalando que no participar en las pruebas PISA significa perder una oportunidad clave para entender el nivel educativo del país. “Es la segunda vez que entramos en esa isla del ‘prefiero no saber’”, concluyó, haciendo referencia a la decisión previa de la ministra Lucy Molinar de no participar en la prueba en 2012.

— Vivian de Torrijos (@VivianTorrijos) October 14, 2024

— Vivian de Torrijos (@VivianTorrijos) October 14, 2024

El cardiólogo y columnista Daniel Pichel describió la decisión como un reflejo de una “ignorancia metastásica”. Pichel lamentó que Panamá, una vez más, decida no participar en esta evaluación.

— DRPichel (@drpichel) October 14, 2024

— DRPichel (@drpichel) October 14, 2024

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional, criticó la decisión, subrayando que PISA no mide únicamente los conocimientos académicos de los estudiantes, sino el desarrollo de competencias necesarias para enfrentar la vida diaria.

“Ahora vamos a implementar más de 240 millones en laptops, cuando hay personas transportándose con poleas. El instrumento de medición es necesario para una educación que está en cuidados intensivos en Panamá”, declaró.

Por su parte, Jorge Bloise cuestionó la priorización presupuestaria del gobierno, recordando que se le quitaron $3 millones al Meduca para cubrir la anualidad de Panamá en la ONU, mientras el costo de la prueba PISA es de solo $200 mil.

“Si sabemos que vamos a salir mal, no significa que dejemos de hacernos la prueba. Es como si alguien con problemas de salud decidiera no hacerse análisis por miedo a los resultados”, comentó.

Por su parte, el diputado suplente de Grace Hernández, de Moca, Pedro Quijano, lamentó que la ministra de Educación no apueste por pruebas como PISA para evaluar el estado del sistema educativo.

“Me gustaría preguntarle a la Ministra cómo pretende mejorar el sistema si no apuesta por saber dónde estamos parados. No nos debe dar pena mostrarle al mundo nuestra realidad educativa”, expresó. Además, enfatizó la necesidad de una planificación técnica antes de hacer grandes gastos, sugiriendo que el país debe comenzar por conocer su situación actual.

Los lectores de La Prensa también se refirieron a la no participación de Panamá en las pruebas PISA. Fueron más de 500 comentarios, casi todos en contra de la posición de Molinar frente al Meduca.

Mediante un sondeo en X, con más de 230 votos, más del 70% no está de acuerdo con no participar en la evaluación. Mientras, un 29.3% apoya la medida tomada por el Meduca, a cargo de Lucy Molinar, quien estuvo a cargo de la institución entre el 2009 y el 2014 y decidió no participar en las pruebas del 2012.

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 14, 2024