OMS prorroga negociaciones sobre patógenos y reparto de vacunas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Estados Miembros reconocieron que aún persisten diferencias en algunos aspectos técnicos del anexo, por lo que acordaron continuar las negociaciones del 27 de abril al 1 de mayo.

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordaron prorrogar las negociaciones sobre el anexo de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés) del Acuerdo de la OMS sobre la pandemia. Las conversaciones se reanudarán a finales de abril, antes de que el texto final sea examinado en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en mayo.

Del 23 al 27 de marzo, los Estados Miembros sostuvieron reuniones formales e informales en el marco del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Acuerdo de la OMS para la Pandemia.

Durante esos días, los negociadores abordaron cuestiones críticas relacionadas con el PABS, incluyendo la definición de los beneficios derivados del intercambio de patógenos con potencial pandémico y la forma en que dichos beneficios serán distribuidos entre los países miembros.

También se discutieron los contratos que regulan el sistema y los mecanismos de gobernanza necesarios para garantizar la transparencia y el funcionamiento efectivo del anexo.

El objetivo principal del anexo PABS es establecer un sistema que permita el intercambio rápido de patógenos de manera equitativa, así como el reparto justo de los beneficios obtenidos de su uso. Esto incluye vacunas, diagnósticos y tratamientos terapéuticos derivados de la investigación de los patógenos. La medida responde a la necesidad de contar con un marco regulatorio más sólido luego de las deficiencias observadas durante la pandemia de covid-19, y busca fortalecer la cooperación internacional en la preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director feneral de la OMS, celebra la aprobación del acuerdo pandemias, cuyo objetivo es evitar que se repitan los errores cometidos durante la crisis de la covid-19. EFE

A pesar de los avances logrados en marzo, los Estados Miembros reconocieron que aún persisten diferencias en algunos aspectos técnicos del anexo, por lo que acordaron continuar las negociaciones del 27 de abril al 1 de mayo, con debates informales previos entre los períodos de sesiones. El objetivo es finalizar el texto y presentarlo para su adopción durante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo.

El acuerdo sobre PABS se considera un componente fundamental del Acuerdo de la OMS sobre la pandemia. Está diseñado para mejorar la equidad global en el acceso a los beneficios derivados de la investigación científica y garantizar que todos los países, sin importar su nivel de desarrollo, cuenten con herramientas efectivas para enfrentar futuras emergencias sanitarias.