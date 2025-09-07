Panamá, 07 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Pronóstico

    Onda tropical 29: extienden aviso de vigilancia hasta el martes 9 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    El aviso de vigilancia se extiende hasta el martes 9 de septiembre. Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informaron la tarde de este sábado 6 de septiembre que se extiende el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional.

    El aviso es para todo el territorio nacional, y el Imhpa reportó que las lluvias se deben a la incursión en la región de la onda tropical 29 de la temporada y la interacción de otros sistemas meteorológicos en la región.

    La vigilancia abarca ambas vertientes marítimas y estará vigente hasta la medianoche del martes 9 de septiembre de 2025.

    El Sinaproc, por su parte, informó que las condiciones serán propicias para lluvias significativas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

    Estas condiciones provocarán el incremento en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, calles anegadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

    Recomendaciones a la población:

    • Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de Sinaproc e Imhpa.

    • Evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas.

    • Conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad en carreteras.

    • Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser desprendidos por el viento.

    • Atender las recomendaciones de las autoridades de emergencia.

    • Líneas de emergencias: 911/520-4426.

