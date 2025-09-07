Onda tropical 29: extienden aviso de vigilancia hasta el martes 9 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informaron la tarde de este sábado 6 de septiembre que se extiende el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional.

El aviso es para todo el territorio nacional, y el Imhpa reportó que las lluvias se deben a la incursión en la región de la onda tropical 29 de la temporada y la interacción de otros sistemas meteorológicos en la región.

La vigilancia abarca ambas vertientes marítimas y estará vigente hasta la medianoche del martes 9 de septiembre de 2025.

El Sinaproc, por su parte, informó que las condiciones serán propicias para lluvias significativas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Estas condiciones provocarán el incremento en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, calles anegadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Recomendaciones a la población: