Onda tropical 29: extienden aviso de vigilancia hasta el martes 9 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informaron la tarde de este sábado 6 de septiembre que se extiende el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional.
El aviso es para todo el territorio nacional, y el Imhpa reportó que las lluvias se deben a la incursión en la región de la onda tropical 29 de la temporada y la interacción de otros sistemas meteorológicos en la región.
La vigilancia abarca ambas vertientes marítimas y estará vigente hasta la medianoche del martes 9 de septiembre de 2025.
El Sinaproc, por su parte, informó que las condiciones serán propicias para lluvias significativas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.
Estas condiciones provocarán el incremento en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, calles anegadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles.
Recomendaciones a la población:
Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de Sinaproc e Imhpa.
Evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas.
Conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad en carreteras.
Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser desprendidos por el viento.
Atender las recomendaciones de las autoridades de emergencia.
Líneas de emergencias: 911/520-4426.