Onda tropical 33: emiten aviso de vigilancia por cinco días ante pronóstico de fuertes lluvias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este miércoles 8 de octubre un aviso de vigilancia por cinco días ante el pronóstico de fuertes lluvias.

De acuerdo con la entidad, el aviso estará vigente en gran parte del país, desde este miércoles hasta el domingo 12 de octubre.

El Imhpa confirmó la incursión en la región, en las próximas horas de la onda tropical 33 de la temporada, y se esperan lluvias con tormentas continuas en gran parte del país.

Se advierte que los acumulados de lluvias podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamientos de quebradas y ríos, calles anegadas y caída de árboles.

Se recomienda a las personas estar pendientes de las indicaciones y comunicados de las autoridades.

Cabe recordar que las fuertes lluvias del pasado fin de semana afectaron viviendas y vías en las provincia de Chiriquí.