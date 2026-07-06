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    Estado del tiempo

    Onda tropical número 20 ingresa a Panamá y el IMHPA mantiene aviso de vigilancia por fuertes lluvias

    Las autoridades meteorológicas prevén un aumento de tormentas eléctricas en varias provincias.

    Martha Vanessa Concepción
    Onda tropical número 20 ingresa a Panamá y el IMHPA mantiene aviso de vigilancia por fuertes lluvias
    Paso de la onda tropical #17. LP/Agustín Herrera

    Un aviso de vigilancia para este lunes 6 de julio, en gran parte del territorio nacional, emitió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ante el ingreso de la onda tropical número 20, un sistema atmosférico que incrementará de forma significativa la intensidad de las lluvias y tormentas eléctricas.

    Según el pronóstico detallado por el meteorólogo Blas Córdoba, las condiciones inestables se manifestarán con fuerza desde tempranas horas del día.

    Durante la mañana, se anticipan aguaceros y actividad eléctrica sobre la provincia de Colón y el golfo de Panamá, extendiéndose por la tarde hacia Panamá, Darién, Chiriquí y la comarca Guna Yala.

    Para horas de la noche, las precipitaciones persistirán sobre Bocas del Toro y las zonas altas de Chiriquí. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30°C y 33°C, bajo índices de radiación ultravioleta calificados entre altos y extremos.

    Pese a las tormentas en tierra, de acuerdo al informe, las condiciones marítimas se reportan favorables y seguras para bañistas y embarcaciones pequeñas en ambos litorales.

    Onda tropical número 20 ingresa a Panamá y el IMHPA mantiene aviso de vigilancia por fuertes lluvias
    La onda tropical se mantiene bajo vigilancia y monitoreo constante.

    Tragedia y evacuaciones en Bocas del Toro

    Este nuevo evento meteorológico impacta al país en un momento de alta vulnerabilidad, cuando las intensas lluvias registradas durante el fin de semana provocaron un deslizamiento de tierra en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, que cobró la vida de una niña de 12 años.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó el suceso y confirmó el despliegue de un equipo interministerial para brindar asistencia urgente a los afectados.

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que la situación en el occidente del país es crítica:

    804 personas evacuadas permanecen resguardadas en seis albergues temporales habilitados en escuelas y casas comunales de Changuinola.

    1,716 personas afectadas y un total de 456 viviendas con daños estructurales o inundaciones.

    10 deslizamientos de tierra y rocas han sido contabilizados de forma oficial en la región.

    Las autoridades de socorro reiteraron el llamado a la población para que extreme las medidas de precaución, evite cruzar ríos acrecentados y se mantenga informada únicamente a través de los boletines oficiales, debido al alto riesgo de nuevos deslaves e inundaciones repentinas.

    Martha Vanessa Concepción

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