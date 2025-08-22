Ondas Tropicales #24 y #25 provocarán lluvias y tormentas en gran parte del país este fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con base en la información técnica del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), informa a la población que se mantiene un Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas significativas, el cual inició ayer y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del sábado 23 de agosto de 2025, en gran parte del territorio nacional.

Este periodo lluvioso está asociado al paso de las Ondas Tropicales #24 y #25 en la cuenca del mar Caribe y Centroamérica, en interacción con otros sistemas atmosféricos de la región, lo que podría generar condiciones de riesgo.

Las provincias y comarcas bajo aviso por lluvias son: Darién, Chiriquí, Veraguas, Colón, Coclé, Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos, Herrera, así como las comarcas indígenas y las regiones marítimas del país.

Según Sinaproc, el pronóstico de lluvias contempla acumulados de entre 30 y 160 milímetros diarios, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Entre los posibles efectos adversos se encuentran: crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, caída de árboles e inundaciones en áreas rurales y urbanas.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) advirtió que las fuertes lluvias previstas para este fin de semana podrían provocar inundaciones, caída de árboles, arrastre de vehículos y viviendas anegadas.

El Cuerpo de Bomberos recomienda a la población:

No cruzar ríos ni calles inundadas.

Limpiar los drenajes y cunetas.

Desconectar la electricidad en el hogar.

Atender las alertas oficiales.

Tanto Sinaproc como el BCBP recordaron que se mantienen disponibles las líneas de emergencia 911 y los teléfonos de atención de la institución para reportes ciudadanos.

🌧🚒 Inundaciones generan caída de árboles, arrastre de vehículos y viviendas anegadas.



El BCBRP recomienda:

✔ No cruces ríos ni calles inundadas

✔ Limpia drenajes y cunetas

✔ Desconecta la electricidad en tu hogar

✔ Atiende alertas oficiales#BCBRP #Prevención pic.twitter.com/5HGzmu8fNT — Bomberos De Panamá (@BCBRP) August 22, 2025