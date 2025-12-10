Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Operativo de seguridad del desfile de Navidad movilizará a más de 5 mil funcionarios de diversas entidades

    Henry Cárdenas P.
    Los organizadores y representantes de los estamentos de seguridad dieron detalles del operativo para el desfile. Cortesía

    Con la presencia de al menos 5 mil funcionarios de diferentes instituciones de seguridad y emergencia, se desplegará el operativo de vigilancia y seguridad para el desfile de Navidad, que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre en Calle 50.

    El desfile Ciudad de la Estrellas (City of Stars) es organizado por la Alcaldía de Panamá y empezará a las 3:00 p.m., iniciando en el cruce de Calle 50 con la Avenida Aquilino de la Guardia y finalizando en Calle 75 Este, en las inmediaciones del supermercado El Rey.

    Ricardo Araúz, director administrativo de la Alcaldía de Panamá, informó que en el operativo de seguridad se contará con presencia de personal del Sinaproc, Cuerpo de Bomberos, Sume 911, Ministerio de Salud, Migración, Policía Municipal, Policía Nacional, Operaciones de Tránsito, ATTT, Caja de Seguro Social, Senan y Senafront, entre otras entidades.

    Igualmente, se coordinó con la empresa MiBus, el Metro de Panamá y la Autoridad de Aseo Urbano.

    Se informó que el dispositivo de seguridad incluye un centro de operaciones y monitoreo, dos vehículos grúas, tres puntos de encuentro seguros, cinco puestos de atención médica, siete vehículos de intervención rápida, ocho ambulancias distribuidas estratégicamente y veinticinco inspectores de microempresas.

    Datos de la ruta

    • 10 camiones recolectores de desechos.

    • 280 colaboradores de limpieza.

    • 12 graderías para una mejor visualización del desfile.

    • 20 torres de luz, que iluminarán el recorrido de manera continua.

    • 150 kioscos de ventas de microempresarios, integrando a los emprendedores locales en esta celebración.

    • 200 baños portátiles.

    • 3,500 vallas de contención.

    • 50,000 botellas de agua distribuidas para bienestar e hidratación del público y los participantes.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

