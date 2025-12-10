Operativo de seguridad del desfile de Navidad movilizará a más de 5 mil funcionarios de diversas entidades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la presencia de al menos 5 mil funcionarios de diferentes instituciones de seguridad y emergencia, se desplegará el operativo de vigilancia y seguridad para el desfile de Navidad, que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre en Calle 50.

El desfile Ciudad de la Estrellas (City of Stars) es organizado por la Alcaldía de Panamá y empezará a las 3:00 p.m., iniciando en el cruce de Calle 50 con la Avenida Aquilino de la Guardia y finalizando en Calle 75 Este, en las inmediaciones del supermercado El Rey.

Ricardo Araúz, director administrativo de la Alcaldía de Panamá, informó que en el operativo de seguridad se contará con presencia de personal del Sinaproc, Cuerpo de Bomberos, Sume 911, Ministerio de Salud, Migración, Policía Municipal, Policía Nacional, Operaciones de Tránsito, ATTT, Caja de Seguro Social, Senan y Senafront, entre otras entidades.

Igualmente, se coordinó con la empresa MiBus, el Metro de Panamá y la Autoridad de Aseo Urbano.

Se informó que el dispositivo de seguridad incluye un centro de operaciones y monitoreo, dos vehículos grúas, tres puntos de encuentro seguros, cinco puestos de atención médica, siete vehículos de intervención rápida, ocho ambulancias distribuidas estratégicamente y veinticinco inspectores de microempresas.

Datos de la ruta