Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEMPORADA SECA

    Operativo Guardianes 2026 refuerza seguridad en playas y ríos; vea aquí el mapa de cobertura

    Getzalette Reyes
    Operativo Guardianes 2026 refuerza seguridad en playas y ríos; vea aquí el mapa de cobertura
    El Sinaproc indicó que la seguridad durante las celebraciones carnestolendas es un compromiso compartido entre autoridades y ciudadanía. Foto de @Sinaproc_Panama

    Con el despliegue de 468 unidades en todo el país, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) dio a conocer que mantiene activo el Operativo Guardianes 2026 – Fase 2, como parte de las acciones preventivas durante la temporada seca y las festividades de Carnaval.

    El operativo contempla 50 puntos de cobertura estratégica en playas, ríos, balnearios, senderos y áreas de culecos en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, priorizando los sitios de mayor afluencia de visitantes.

    Principales áreas de cobertura

    A continuación se detallan algunos puntos de cobertura:

    + Chiriquí: Playas Las Lajas y Barqueta Estero Rico

    + Colón: La Angosta y Sherman

    + Panamá Oeste: La Ermita, La Ensenada y La Laguna

    + Coclé: Playa Santa Clara y balneario Las Mendozas

    + Herrera: Río Santa María y río La Villa

    + Veraguas: Playa Torio y playa Arrimadero

    + Bocas del Toro: Río Changuinola, El Silencio y playa Estrella

    Operativo Guardianes 2026 refuerza seguridad en playas y ríos; vea aquí el mapa de cobertura
    Áreas de cobertura en ríos y playas del Sinaproc.

    Durante los Carnavales, estas acciones se desarrollan en coordinación con los estamentos de seguridad y autoridades locales.

    Las labores preventivas se ejecutan en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en zonas acuáticas y senderos, con evaluación permanente de las condiciones climáticas y del comportamiento del mar, informó la entidad.

    Sistema de banderas en playas

    El Sinaproc recordó el significado del sistema de banderas:

    🟢 Verde: baño libre

    🟡 Amarilla: baño con precaución

    🟠 Naranja: límite de responsabilidad

    🔴 Roja: prohibido el baño

    Operativo Guardianes 2026 refuerza seguridad en playas y ríos; vea aquí el mapa de cobertura
    Operativo Guardianes 2026 activa despliegue nacional en Carnaval. Foto/Cortesía

    Recomendaciones a la población

    Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y la responsabilidad ciudadana:

    + Respetar las indicaciones del personal operativo y el significado de las banderas.

    + No ingresar al agua bajo efectos del alcohol.

    + Supervisar permanentemente a niños y adultos mayores.

    + Hidratarse, usar protector solar y evitar exposición prolongada al sol.

    + No entrar a ríos o playas con bandera roja o condiciones adversas.

    + Evitar que niños permanezcan en aglomeraciones.

    + En senderos, informar la ruta y utilizar equipo adecuado.

    + No usar el celular mientras conduce.

    + Respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más