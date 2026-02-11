Operativo Guardianes 2026 refuerza seguridad en playas y ríos; vea aquí el mapa de cobertura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el despliegue de 468 unidades en todo el país, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) dio a conocer que mantiene activo el Operativo Guardianes 2026 – Fase 2, como parte de las acciones preventivas durante la temporada seca y las festividades de Carnaval.

El operativo contempla 50 puntos de cobertura estratégica en playas, ríos, balnearios, senderos y áreas de culecos en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, priorizando los sitios de mayor afluencia de visitantes.

Principales áreas de cobertura

A continuación se detallan algunos puntos de cobertura:

+ Chiriquí: Playas Las Lajas y Barqueta Estero Rico

+ Colón: La Angosta y Sherman

+ Panamá Oeste: La Ermita, La Ensenada y La Laguna

+ Coclé: Playa Santa Clara y balneario Las Mendozas

+ Herrera: Río Santa María y río La Villa

+ Veraguas: Playa Torio y playa Arrimadero

+ Bocas del Toro: Río Changuinola, El Silencio y playa Estrella

Áreas de cobertura en ríos y playas del Sinaproc.

Durante los Carnavales, estas acciones se desarrollan en coordinación con los estamentos de seguridad y autoridades locales.

Las labores preventivas se ejecutan en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en zonas acuáticas y senderos, con evaluación permanente de las condiciones climáticas y del comportamiento del mar, informó la entidad.

Sistema de banderas en playas

El Sinaproc recordó el significado del sistema de banderas:

🟢 Verde: baño libre

🟡 Amarilla: baño con precaución

🟠 Naranja: límite de responsabilidad

🔴 Roja: prohibido el baño

Operativo Guardianes 2026 activa despliegue nacional en Carnaval. Foto/Cortesía

Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y la responsabilidad ciudadana:

+ Respetar las indicaciones del personal operativo y el significado de las banderas.

+ No ingresar al agua bajo efectos del alcohol.

+ Supervisar permanentemente a niños y adultos mayores.

+ Hidratarse, usar protector solar y evitar exposición prolongada al sol.

+ No entrar a ríos o playas con bandera roja o condiciones adversas.

+ Evitar que niños permanezcan en aglomeraciones.

+ En senderos, informar la ruta y utilizar equipo adecuado.

+ No usar el celular mientras conduce.

+ Respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad.