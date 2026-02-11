Operativo Guardianes 2026 refuerza seguridad en playas y ríos; vea aquí el mapa de cobertura

Con el despliegue de 468 unidades en todo el país, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) dio a conocer que mantiene activo el Operativo Guardianes 2026 – Fase 2, como parte de las acciones preventivas durante la temporada seca y las festividades de Carnaval.
El operativo contempla 50 puntos de cobertura estratégica en playas, ríos, balnearios, senderos y áreas de culecos en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, priorizando los sitios de mayor afluencia de visitantes.
Principales áreas de cobertura
A continuación se detallan algunos puntos de cobertura:
+ Chiriquí: Playas Las Lajas y Barqueta Estero Rico
+ Colón: La Angosta y Sherman
+ Panamá Oeste: La Ermita, La Ensenada y La Laguna
+ Coclé: Playa Santa Clara y balneario Las Mendozas
+ Herrera: Río Santa María y río La Villa
+ Veraguas: Playa Torio y playa Arrimadero
+ Bocas del Toro: Río Changuinola, El Silencio y playa Estrella
Durante los Carnavales, estas acciones se desarrollan en coordinación con los estamentos de seguridad y autoridades locales.
Las labores preventivas se ejecutan en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en zonas acuáticas y senderos, con evaluación permanente de las condiciones climáticas y del comportamiento del mar, informó la entidad.
Sistema de banderas en playas
El Sinaproc recordó el significado del sistema de banderas:
🟢 Verde: baño libre
🟡 Amarilla: baño con precaución
🟠 Naranja: límite de responsabilidad
🔴 Roja: prohibido el baño
Recomendaciones a la población
Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y la responsabilidad ciudadana:
+ Respetar las indicaciones del personal operativo y el significado de las banderas.
+ No ingresar al agua bajo efectos del alcohol.
+ Supervisar permanentemente a niños y adultos mayores.
+ Hidratarse, usar protector solar y evitar exposición prolongada al sol.
+ No entrar a ríos o playas con bandera roja o condiciones adversas.
+ Evitar que niños permanezcan en aglomeraciones.
+ En senderos, informar la ruta y utilizar equipo adecuado.
+ No usar el celular mientras conduce.
+ Respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad.