Operativo municipal retira mobiliario ilegal en plazas del Casco Antiguo

Funcionarios de la Alcaldía de Panamá realizaron este jueves 26 de febrero un operativo para liberar espacios públicos que habían sido invadidos por comercios en el Casco Antiguo.

La Dirección de Legal y Justicia indicó que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas municipales sobre el uso adecuado del espacio público, se decomisaron mesas y sillas colocadas sin permisos en áreas públicas.

Las acciones incluyeron intervenciones en la Plaza Bolívar, donde se retiró mobiliario a más de cinco establecimientos comerciales, y en la Plaza Herrera, donde también se atendió un local por incumplimientos similares.

La Alcaldía informó que estas medidas se ejecutan luego de varios procesos de orientación a los comercios.

Vecinos del Casco Antiguo manifestaron que desde hace años han emprendido una cruzada para que se cumplan las normas, sobre todo en lo relacionado con la ocupación de espacios públicos y el ruido constante con bocinas y DJ. Indicaron que este sitio fue declarado “zona de silencio” mediante el Acuerdo Alcaldicio N.° 23 de 2016.

En tanto, la Alcaldía señaló que desde mediados de 2025 ha desarrollado más de cinco campañas informativas y de volanteo en el Casco Antiguo para exhortar a los establecimientos a tramitar los permisos correspondientes de uso de espacio público y estacionamiento exclusivo. No obstante, cerca de diez negocios aún no han regularizado su situación.

Alcaldía de Panamá decomisa sillas y mesas de restaurantes que ocuparan espacios públicos en el Casco Antiguo. Cortesía/Alcaldía de Panamá

Precisó que el operativo se fundamenta en los Acuerdos Municipales N.° 85 de 2016 y N.° 23 de 2016, que regulan el uso de espacios públicos en el Casco Antiguo, así como en el Decreto Alcaldicio N.° 03-2018, el cual faculta a los oficiales de cumplimiento del municipio a realizar estas diligencias para preservar el orden urbano, la libre circulación peatonal y la convivencia ciudadana.

“El objetivo de este operativo es garantizar el respeto a las normas municipales y recuperar los espacios públicos para el disfrute de todos. Hemos brindado orientación previa a los establecimientos, pero también debemos hacer cumplir la normativa vigente en beneficio de la convivencia y el orden en el Casco Antiguo”, dijo Alexandra López, directora de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá.