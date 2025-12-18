Operativo navideño de Acodeco detecta 111 anomalías en establecimientos comerciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante los primeros cuatro días del operativo navideño, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha detectado 111 anomalías en establecimientos comerciales a nivel nacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran incumplimientos a las normas de veracidad de la publicidad, a la Ley 45 de protección al consumidor, al control de precios, así como a las disposiciones sobre el uso de bolsas reutilizables y los beneficios para jubilados y pensionados.

Cortesía: Acodeco

En este contexto, el administrador de la entidad, Ramón Abadi, aseguró que continuarán las inspecciones en todo el país, enfocadas en fechas de vencimiento, precios visibles y el correcto funcionamiento de escáneres y balanzas, en una de las temporadas de mayor consumo.

La Acodeco reiteró a los consumidores la importancia de exigir y conservar la factura, conocer las condiciones de compra, recordar que todo bien nuevo cuenta con una garantía legal no negociable desde su entrega y que, de no cumplirse la entrega por causas atribuibles al comercio, procede la devolución total del dinero.

Además, recomendó conservar los empaques, evitar compartir datos de tarjetas sin certeza de la transacción y verificar cargos de inmediato, al tiempo que recordó que el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) permanece disponible las 24 horas para denuncias y consultas a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333.