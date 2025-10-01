Panamá, 01 de octubre del 2025

    Dirección Regional de Salud

    Operativo nocturno: sancionan a 10 comercios en San Miguelito por irregularidades sanitarias

    Redacción de La Prensa
    El operativo sanitario se realizó en varios sectores de San Miguelito. Cortesía

    La Región de Salud de San Miguelito llevó a cabo un operativo nocturno de inspección sanitaria en varios establecimientos del distrito de San Miguelito, donde se detectaron múltiples irregularidades de salud.

    El operativo se realizó en varios sectores, entre ellos Torrijos Carter, y también se detectó el incumplimiento de la Ley 13 de tabaco y venta de medicamentos que están prohibidos para ser comercializados por estos locales.

    Funcionarios del Departamento de Saneamiento Ambiental, Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria encontraron irregularidades relacionadas con el manejo inadecuado de los productos, deficiencias en la limpieza de las áreas de preparación y almacenamiento.

    Estos operativos buscan garantizar que los alimentos que llegan a los consumidores sean seguros y estén libres de contaminantes que puedan ocasionar enfermedades, afirmó la directora regional de salud en San Miguelito, Yaviletsy Centella.

