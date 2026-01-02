Operativos, tecnología e inteligencia artificial: los avances en seguridad vial durante 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que durante 2025 se registraron avances importantes en materia de tránsito, entre ellos, la ejecución de operativos, la supervisión de escuelas de manejo, el fortalecimiento del Cuerpo de Inspectores, las mejoras en la señalización vial y la incorporación de herramientas tecnológicas orientadas a modernizar sus servicios.

En el operativo “Mal Parqueados”, desarrollado entre julio y diciembre de 2025, se aplicaron 351 infracciones y se remolcaron 222 vehículos.

Este operativo se llevó a cabo con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad vial y la libre circulación en los espacios públicos. Durante este período se realizaron 22 operativos; las zonas con mayor incidencia fueron Punta Pacífica y el área del Hospital Punta Pacífica (29%), el Hospital Santo Tomás (20%) y Costa del Este (19%).

En materia de formación vial, la ATTT informó que mantiene un registro de 99 escuelas de manejo a nivel nacional. Durante 2025 se emitieron 56 resoluciones de autorización, mientras que 43 permanecen pendientes de emisión o entrega.

El fortalecimiento del Cuerpo de Inspectores de Tránsito fue otro de los ejes destacados. La institución dotó a su personal de nuevos uniformes, chalecos reflectivos, gorras, bastones luminosos y botas especializadas para inspectores motorizados, además de incorporar ocho motocicletas para mejorar la capacidad operativa en las calles.

En cuanto a la señalización vial, la ATTT ejecutó trabajos de rehabilitación de señales deterioradas tanto en la ciudad capital como en el interior del país. Durante 2025 se aplicaron 36,518.80 metros lineales de señalización horizontal con pintura termoplástica, 753,333.12 metros lineales con pintura fría y se instalaron 2,912 señales verticales a nivel nacional.

La modernización tecnológica también registró avances relevantes. El 27 de octubre de 2025 se puso en funcionamiento el servicio de Registro de Boletas de Papel a través del sitio web institucional, permitiendo a los conductores registrar sus infracciones de manera digital. Desde su implementación hasta el 17 de diciembre, el sistema contabilizó 2,084 boletas registradas, con un promedio diario de 35 infracciones, lo que redujo los tiempos de espera y los trámites presenciales.

El 27 de octubre de 2025 se puso en funcionamiento el servicio de Registro de Boletas de Papel a través del sitio web institucional. Cortesía

Asimismo, en noviembre de 2025 se implementó el nuevo formato de licencia de conducir, que incorpora medidas avanzadas de seguridad como microtexto, tinta óptica variable, relieves y elementos visibles bajo luz ultravioleta. Hasta el 16 de diciembre se habían emitido 37,732 licencias bajo este nuevo formato.

Finalmente, la ATTT informó sobre el proyecto de ampliación y modernización del Centro de Monitoreo de Semáforos.

El director de la ATTT, Simón Henríquez, explicó que la primera fase del proyecto contempla la habilitación y modernización del Centro de Monitoreo, actualmente ubicado en el edificio de la Lotería Nacional. No obstante, indicó que, debido al avance tecnológico, el sistema existente se ha vuelto obsoleto, por lo que es necesaria su actualización y su traslado a una ubicación más cercana a la sede principal de la institución, en Los Pueblos.

La ATTT lleva adelante la licitación del proyecto de ampliación y modernización del Centro de Monitoreo de Semáforos. Cortesía

De acuerdo con las autoridades, la modernización permitirá a la ATTT tomar decisiones inmediatas ante incidentes en las vías, optimizando la respuesta a situaciones que afecten el flujo vehicular. Aunque los semáforos existentes se mantendrán, el énfasis del proyecto estará en la renovación del sistema de gestión de video, cuyos equipos ya han cumplido su vida útil.

El nuevo sistema incorporará herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar diversos patrones de riesgo, como vehículos mal estacionados, colisiones y otros eventos que impacten negativamente el tránsito. Además, contará con funciones de conteo vehicular, lo que facilitará una programación semafórica más eficiente y acorde con la demanda real de las vías.

El director destacó que la plataforma estará interconectada con el Centro de Operación Nacional, lo que permitirá el intercambio de información con los estamentos de seguridad y otras entidades del Estado. Esta integración busca fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar el desplazamiento seguro de los ciudadanos y apoyar eventuales investigaciones relacionadas con incidentes de tránsito.

Según la ATTT, con esta iniciativa se busca modernizar la gestión del tráfico, elevar los estándares de seguridad vial y responder de manera más eficaz a los retos de movilidad que enfrenta el país.