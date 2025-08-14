Panamá, 14 de agosto del 2025

    ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

    Aleida Samaniego C.
    OPS alerta sobre aumento de casos de fiebre de oropouche: Panamá reporta 501 casos
    El oropouche es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos y jejenes infectados. Cortesía

    La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió esta semana una nueva actualización epidemiológica sobre la fiebre de oropouche, una enfermedad viral que ha resurgido en la región de las Américas desde finales de 2023.

    En lo que va de 2025, se han reportado 12,786 casos confirmados en 11 países, de los cuales siete presentan transmisión autóctona y cuatro han registrado casos importados, lo que refleja la expansión continua de este virus, transmitido principalmente por el jején Culicoides paraensis.

    Los casos importados se han identificado de la siguiente manera: en Canadá se notificó un caso; en Chile, dos; en Estados Unidos, uno; y en Uruguay, tres, según el informe de la OPS.

    En Panamá, entre la semana epidemiológica 1 y la 29 de 2025 (entre el 1 enero y el 27 de julio), se han notificado 501 casos confirmados de oropouche por laboratorio. La mayoría de los casos provienen de las provincias de Darién (265) y Panamá este (236).

    En cuanto a la distribución por sexo, el 53.7% (269) de los afectados son mujeres. La franja etaria más afectada corresponde a personas de entre 25 y 49 años, que representan el 40% (205) de los casos, según la actualización de la OPS.

    La OPS también informa sobre una defunción asociada a la fiebre de oropouche en la provincia de Darién. Asimismo, se han reportado tres casos con complicaciones neurológicas y cinco hospitalizaciones debido a un síndrome febril agudo neurológico relacionado con el virus, de los cuales tres han sido confirmados.

    En cuanto a las mujeres embarazadas, se han identificado cinco casos con diagnóstico confirmado de oropouche; sin embargo, hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de transmisión vertical del virus.

    La fiebre de oropouche se caracteriza por fiebre alta y dolores intensos de cabeza, musculares y articulares, con una recuperación habitual en un plazo de dos a tres semanas. No obstante, hasta el 60% de los pacientes pueden experimentar recaídas. En casos poco frecuentes, la enfermedad puede derivar en meningitis o encefalitis.

    Además, en mujeres gestantes se han señalado posibles riesgos, incluyendo potenciales afectaciones al feto, indica el organismo de salud.

