Ordenan detener proyecto en Bella Vista tras detectar descarga ilegal de residuos al Matasnillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente de Panamá (Miambiente) ordenó la paralización inmediata de un proyecto de construcción en el sector de Marbella, corregimiento de Bella Vista, tras detectar una descarga ilegal de aguas contaminadas que afectaba directamente al río Matasnillo.

La acción se dio luego de una denuncia ciudadana atendida por Miambiente a través de su equipo técnico. Se trata de un proyecto de construcción ubicado en calle Los Jades, en Marbella, donde se comprobó la existencia de una conexión clandestina al sistema pluvial que vertía sedimentos y residuos sólidos al afluente.

Miambiente ordenó la paralización inmediata de una obra en Marbella tras detectar una descarga ilegal de aguas con sedimentos al río Matasnillo, en respuesta a una denuncia ciudadana. Cortesía

En redes sociales se difundió un video en el que se observa cómo desde una tubería fluía gran cantidad de agua con sedimentos, similares a mezcla de hormigón, que caía directamente al río Matasnillo.

Durante la inspección, los funcionarios de Miambiente también identificaron malas prácticas en el manejo de desechos y el uso de estructuras de contención inadecuadas, lo que agravaba el impacto ambiental en la zona.

Ante estos hallazgos, Miambiente aplicó una serie de medidas correctivas de cumplimiento obligatorio:

Paralización total de las actividades de construcción

Limpieza del cauce afectado

Taponamiento de la conexión ilegal

Remoción y disposición adecuada de los materiales contaminantes

Miambiente ordenó la paralización inmediata de una obra en Marbella tras detectar una descarga ilegal de aguas con sedimentos al río Matasnillo, en respuesta a una denuncia ciudadana. Cortesía

La entidad informó que los responsables fueron citados para el 15 de abril de 2026 en la sede de la Regional Metropolitana, donde se les notificará el inicio de un proceso administrativo sancionador. Mientras tanto, únicamente podrán ejecutar labores de remediación y saneamiento en el sitio.

El nombre del promotor y de la empresa constructora no fue revelado por la autoridad, debido a que, en términos legales, no se pueden divulgar sus nombres mientras exista un proceso abierto, explicó la entidad.

Miambiente ordenó la paralización inmediata de una obra en Marbella tras detectar una descarga ilegal de aguas con sedimentos al río Matasnillo, en respuesta a una denuncia ciudadana. Cortesía

Un problema recurrente en la ciudad

El caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del río Matasnillo, uno de los principales cuerpos de agua urbanos de la ciudad de Panamá, que históricamente ha sido impactado por descargas residuales, desechos industriales y urbanización desordenada.

Este río, que atraviesa varios corregimientos de la capital antes de desembocar en la bahía de Panamá, ha sido catalogado como uno de los más contaminados del país debido a la constante presión de actividades humanas y la falta de tratamiento adecuado de aguas residuales.

De hecho, en días recientes, el propio Miambiente también intervino otros casos similares en áreas como Costa del Este, donde se detectaron vertimientos que incluso provocaron mortandad de peces, evidenciando un patrón recurrente de afectaciones ambientales en zonas urbanas.

El ministerio reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de irregularidades a través de los canales oficiales, destacando que la denuncia oportuna permite una intervención rápida para mitigar daños ambientales.