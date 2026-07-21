Ordenan retirar dos protectores solares en Panamá por incluir sustancia no permitida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa ordenó retirar del mercado dos protectores solares tras cancelar sus registros sanitarios por contener un ingrediente no permitido en productos cosméticos.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó el retiro inmediato del mercado de dos protectores solares luego de cancelar sus registros sanitarios por contener un ingrediente no permitido en productos cosméticos.

La medida alcanza a los protectores solares Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB, con registro sanitario 106527, y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar, con registro sanitario 106521.

Ambos productos son fabricados por Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos S.L., de España. Sus registros sanitarios fueron expedidos el 6 de diciembre de 2019 y tenían como fecha de vencimiento el 6 de diciembre de 2029.

Las resoluciones emitidas por el Minsa señalan que la Comisión Europea, mediante el sistema de alerta rápida Safety Gate, informó sobre el retiro de varios productos cosméticos que contenían ingredientes prohibidos.

Entre los productos incluidos en la alerta se encontraban los protectores solares mencionados, debido a que contienen el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde, conocido como BMHCA, una sustancia incluida en la lista de ingredientes prohibidos para productos cosméticos por la normativa europea.

Según la documentación, este compuesto está clasificado dentro de las sustancias que no pueden utilizarse en productos cosméticos debido a sus posibles efectos carcinogénicos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

Además de cancelar los registros sanitarios, el Minsa ordenó a los distribuidores retirar de inmediato los lotes disponibles en el mercado y presentar ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe sobre el proceso de retiro en un plazo no mayor de 30 días.

Las resoluciones fueron emitidas el 7 de julio de 2026 y entraron en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial este martes 21 de julio.

El Minsa indicó que las medidas de vigilancia sanitaria buscan garantizar que los productos comercializados en el país cumplan con las disposiciones establecidas para proteger la salud de los consumidores.