Ordenan suspender trabajos en principales vías del país por fiestas de fin de año

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, se ordena suspender las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles en las principales vías del país.

En un comunicado, la ATTT informó que la medida se desarrolla en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, iniciando a partir de las 12:01 a.m. del miércoles 24 de diciembre estimándose hasta las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre de 2025. De igual forma, se aplicará desde las 12:01 a.m. del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 2 de enero de 2026.

Se resalta que la disposición se aplicará a lo largo de la carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, y desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

Asimismo, la suspensión de los trabajos se extenderá sobre las principales vías de la red vial, entre ellas: Avenida Domingo Díaz, Avenida Transístmica, Avenida Balboa, Avenida José Agustín Arango, Avenida José María Torrijos, Avenida Ricardo J. Alfaro y Avenida Israel.

La ATTT comunicó que la medida se toma para garantizar que la ciudadanía pueda desplazarse de manera segura y ordenada durante estas festividades.