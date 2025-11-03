Panamá, 03 de noviembre del 2025

    Desfile Patrio

    Orgullo y tradición desfilan frente al Palacio de las Garzas, este 3 de noviembre

    Itzaly Pérez Garita

    Este 3 de noviembre, en conmemoración de la separación de Panamá de Colombia, desde tempranas horas avanza el desfile por la ruta 1, que recorre el Casco Antiguo de la ciudad y pasa frente al Palacio de las Garzas. El ambiente cívico se vive con entusiasmo mientras las delegaciones desfilan al ritmo de las bandas y bajo los aplausos del público que llena las aceras.

    El desfile, que inició a eso de las 10:00 a.m., cuenta con la participación del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Escuela Artes y Oficios, el Colegio María Inmaculada, el Colegio Adventista Metropolitano, el Instituto Fermín Naudeau, el Colegio San Agustín, el Instituto América y The Oxford School, entre otras delegaciones que aportan colorido, disciplina y orgullo a la jornada.

    Autoridades, estudiantes y público participan del recorrido, que transcurre con normalidad y buena afluencia de asistentes, en el marco de las celebraciones del 3 de noviembre.

