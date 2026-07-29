Osman Gómez, del partido Alianza, presidirá la Comisión de Comunicación y Transporte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional quedó instalada y será presidida por el diputado de Alianza, Osman Gómez. En total son nueve diputados que conforman esta comisión.

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional fue instalada este 29 de julio para el periodo legislativo 2026-2027. La instancia será presidida por el diputado del partido Alianza, Osman Gómez, quien obtuvo siete votos a favor, con el respaldo de todas las bancadas, excepto de la coalición Vamos.

Tras la elección de la junta directiva de la comisión, el diputado Rogelio Revello, del partido Realizando Metas (RM), fue escogido como vicepresidente, mientras que Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD), asumirá la Secretaría.

La Comisión de Comunicación y Transporte fue instalada y juramentada para el Tercer Período de Sesiones Ordinarias 2026-2027.



La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas juramentó a los miembros de la instancia parlamentaria.@ShirleyCastRM pic.twitter.com/tTBfQctUlp — Asamblea Nacional (@asambleapa) July 29, 2026

La comisión quedó integrada por los diputados Omar Ortega, Medín Jiménez, Benicio Robinson, Néstor Guardia, Luis Duke, Augusto Palacios, Rogelio Revello, Osman Gómez y Didiano Pinilla, quienes tendrán a su cargo la discusión de proyectos de ley y el ejercicio de la fiscalización sobre las instituciones vinculadas a los sectores de transporte y comunicaciones.

La instalación de esta instancia forma parte del proceso de conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, luego de varias reuniones y acuerdos alcanzados entre las distintas bancadas legislativas.

A la Comisión de Comunicación y Transporte le corresponderá analizar iniciativas orientadas a fortalecer el transporte público, así como abordar temas relacionados con la seguridad vial, la modernización de las telecomunicaciones y la supervisión de entidades como la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), además de otros asuntos vinculados al desarrollo de la infraestructura de comunicaciones del país.

Durante su intervención, Gómez aseguró que mantendrá una comunicación permanente con las autoridades competentes, los transportistas y los usuarios del sistema, con el objetivo de impulsar mejoras que beneficien a la población.

“Esta comisión está instalada para darle soluciones a la población y a la gente que necesita que se dinamice el transporte para todas esas personas que, de una u otra manera, se desplazan hacia sus trabajos y otros compromisos de la vida cotidiana”, destacó Gómez.

Entre los temas que podrán analizarse en esta comisión figuran la regulación de las plataformas digitales de transporte, la seguridad de los usuarios, las mejoras al sistema de transporte público y los medios alternativos de movilidad, entre otros.

En la instalación de la comisión participaron el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea; el gerente general de MiBus, Carlos Sánchez; así como representantes del Metro de Panamá, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., entre otras entidades y organizaciones gremiales del sector transporte.