Ovil Moreno, administrador de la AAUD, es citado por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral de la Asamblea Nacional aprobó citar, este martes 20 de enero, al director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, para que explique el plan de recolección de residuos a nivel nacional, en medio de denuncias por retrasos prolongados del servicio en varios puntos del país, particularmente en Panamá Este y San Miguelito.

La citación fue impulsada por el diputado Betserai Richard, representante del circuito de Panamá este, quien advirtió que su región —que abarca siete corregimientos— atraviesa una crisis en la recolección, con reportes de hasta 15 días sin que pasen los camiones.

Según expuso ante la comisión, ciudadanos han enviado fotografías y videos de bolsas de basura acumuladas dentro de las viviendas, con malos olores y riesgos sanitarios, pese a que continúan pagando la tasa de aseo.

El diputado planteó la preocupación de que equipos y camiones que operaban en Panamá este estén siendo trasladados a otros distritos, como San Miguelito, donde recientemente la AAUD asumió la recolección total del servicio.

“No podemos apagar un fuego en un distrito creando otro en zonas que ya están en crisis”, sostuvo.

Por su parte, la diputada independiente de la Coalición Vamos, Yarelis Rodríguez, apoyó la citación del director de la AAUD y subrayó que concentrar en una sola institución la responsabilidad de la recolección en San Miguelito, uno de los distritos más densamente poblados del país, representa un reto enorme.

Rodríguez, quien es médica de profesión, alertó sobre los riesgos para la salud pública que generan los llamados “pataconcitos”, como la proliferación de roedores, enfermedades respiratorias y de la piel, además del dengue, y pidió conocer con precisión el plan de gestión, incluyendo si contempla economía circular, segregación, recolección adecuada y disposición final de los residuos.

Por su parte, el diputado Carlos “Tito” Afú respaldó la citación de Moreno para aclarar el alcance legal de la Autoridad de Aseo y abordar el problema estructural de los vertederos en distintas provincias, así como la necesidad de hacer pública la explicación del director.

Ovil Moreno, director de la AAUD. LP Anel Asprilla

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral, Edwin Vergara, pidió que en la comparecencia también se aborden los costos, la logística y el presupuesto del traslado de residuos a largas distancias, tras el cierre de vertederos que contaminaban ecosistemas, como la bahía de Chame.

La comisión sometió a votación la citación y siete diputados votaron a favor, por lo que el director de la AAUD deberá comparecer para responder un cuestionario amplio, que incluirá el plan operativo, la distribución de recursos, la atención a los distritos en crisis y la coordinación para evitar afectaciones simultáneas en distintas regiones del país.

Hasta el momento, la citación no tiene fecha, sin embargo, el cuestionario ya fue aprobado. Ahora corresponderá que la AAUD confirme la fecha próximamente.