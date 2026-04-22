Panamá, 23 de abril del 2026

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    Pacientes denuncian carencias en hemodiálisis del Santo Tomás; hospital asegura atención normal

    Yaritza Mojica
    Pacientes denuncian carencias en hemodiálisis del Santo Tomás; hospital asegura atención normal

    Los pacientes de hemodiálisis que se atienden en las salas del Hospital Santo Tomás (HST) denunciaron una serie de inconvenientes en la atención, entre ellos la falta de equipos médicos, escasez de insumos, carencia de medicamentos y problemas estructurales que, aseguran, persisten desde hace mucho tiempo.

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    Según Juan Muñoz, representante de la Asociación de Pacientes con Enfermedad Renal, algunos equipos han presentado fallas. El paciente indicó, por ejemplo, que de las máquinas de tomografía solo una está operativa para atender casos de urgencia, mientras otros pacientes permanecen en lista de espera.

    También advirtió sobre la falta de materiales básicos. “Las enfermeras están trabajando prácticamente con las uñas porque no hay tape ni gasa”, expresó, al tiempo que alertó sobre el desabastecimiento de medicamentos.

    A la crisis de insumos se suma el deterioro de la infraestructura. Según relató, en distintas áreas del hospital se observan rajaduras en paredes, desprendimiento de losas y filtraciones de agua, situación que genera preocupación entre los pacientes.

    En la entrada del edificio de la sala de hemodiálisis se puede observar a los pacientes esperando sus turnos para dializarse, en un espacio estrecho y con pocas sillas. En este lugar, los pacientes deben ir preparados para una larga jornada.

    La sala de hemodiálisis del HST cuenta con 14 máquinas, con sus respectivos sillones, en las que se realizan hemodiálisis, diálisis y otros tratamientos en dos turnos, atendiendo a 36 pacientes por jornada. En total, la lista de pacientes inscritos en el programa supera las 340 personas.

    El denunciante aseguró que otro grupo de pacientes es remitido a clínicas privadas contratadas por el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, advirtió que existen retrasos en los pagos a esos centros, lo que podría poner en riesgo la continuidad del servicio.

    Muñoz, quien tiene más de 10 años en tratamiento, explicó que forma parte de un programa de trasplante, pero indicó que el proceso se ha visto paralizado por la falta de equipos. “Necesitamos presupuesto para más equipos e insumos”, reclamó.

    Los pacientes pidieron a las autoridades una respuesta urgente para evitar que la situación continúe agravándose.

    Ante estas denuncias, el HST, a través de la Dirección Médica General, informó que, luego de verificar los datos con el Servicio de Nefrología y las áreas técnicas correspondientes, no se han identificado situaciones que comprometan la continuidad ni la calidad de la atención brindada a los pacientes del programa de hemodiálisis.

    Según el HST, en este programa se registran más de 500 pacientes atendidos en hemodiálisis tres veces por semana.

    Con respecto a la máquina de tomografía, se informó que el equipo especializado para ese examen estuvo en mantenimiento y se encuentra actualmente operando con normalidad. Igualmente, indicaron que no existe desabastecimiento que afecte la atención de los pacientes.

    Datos del HST indican que, anualmente, se invierten $6 millones en el tratamiento de hemodiálisis, incluyendo la compra de equipos, insumos, alimentos, suplementos alimenticios y kits de hemodiálisis.

    Respecto a las condiciones de infraestructura, se informó que la Dirección Médica ha ordenado las medidas correctivas y que ya se realizó el acto público para ejecutar próximamente estos trabajos en ese edificio.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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