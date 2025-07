Pacientes denuncian demoras persistentes para obtener citas médicas en la CSS

Exclusivo Suscriptores

Los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS) siguen enfrentando dificultades para obtener citas médicas o de especialidad, tanto a través de la plataforma virtual como de forma presencial en las instalaciones de salud.

Asegurados como Marelis Moreno han calificado el sistema de citas de especialidad como un tema “catastrófico”. Moreno recorrió dos policlínicas —la Manuel María Valdés y la JJ Vallarino— en la ciudad capital en busca de una cita para otorrinolaringología y medicina familiar, sin obtener los cupos, a pesar de haber hecho largas filas en la ventanilla de Registros Médicos y Estadísticas en Salud (Reges).

“Lo primero que me dicen es que entre a la página web, pero ahí no sale nada. Ahora, en ventanilla, me dicen que debo esperar a que abran la agenda”, comentó Moreno, visiblemente molesta por la necesidad de atención con especialistas.

Tener problemas cardíacos en Panamá y tener que caer en manos de @CSSPanama es condenarte a Muerte, pues no importa si pagas cuotas desde que naciste; la atención al usuario es asquerosa, la atención médica nefasta y las filas son interminables. — ¡Kristopher Michael 🇵🇦! (@KpherMichael) July 7, 2025

Un ejercicio realizado por La Prensa al acceder a la página web Mi Caja Digital (micajadigital.css/citas) confirmó la información. En el sistema solo hay citas disponibles para entre dos y seis especialidades, dependiendo de la región en la que se encuentre la policlínica, de un total de 16 servicios médicos que ofrece la CSS.

Por ejemplo, el martes 8 de julio, en la Policlínica Generoso de la Guardia en Santa Librada, San Miguelito, solo había cupos para Salud Ocupacional; en la Policlínica Manuel María Ferrer (conocida como calle 25) había citas para Pediatría; en la Policlínica Carlos N. Brin, en San Francisco, para Medicina Física y Rehabilitación y Pediatría; y en la Policlínica Juan Vega Méndez, en San Carlos (Panamá Oeste), para Fonoaudiología, Nutrición, Psiquiatría y Salud Ocupacional.

Otro problema señalado por los asegurados es la falta de medicamentos en las farmacias. En junio, Osiris Jurado, una paciente de la tercera edad, buscaba medicamentos para una infiltración intraarticular en ambas rodillas, recetada por su ortopeda. No obstante, no conseguía las inyecciones necesarias, ya que estaban agotadas. Recorrió cuatro instalaciones hasta que finalmente obtuvo las últimas seis cajas en la nueva policlínica de San Antonio.

Ahora, Jurado debe esperar hasta septiembre para realizarse el procedimiento, ya que la cita más cercana con el ortopeda demora tres meses. Mientras tanto, deberá soportar el dolor con analgésicos como paracetamol, que tuvo que adquirir en una farmacia privada, con descuento, debido a que estaba agotado en la policlínica.

En Ciudad de la Salud, la situación no es distinta. Las citas para especialidades como neurología también presentan largas demoras. Una asegurada tramitó en enero una cita para su hijo de tres años, con referencia del pediatra, y la obtuvo para la segunda semana de diciembre. Servicios como gastroenterología, cardiología y otros también presentan tiempos de espera prolongados.

@CSSPanama ¿Por qué eliminaron el sistema de pedir citas por teléfono?

Instalaciones de primer mundo en Ciudad de la Salud pero no mejoran cosas como estas.

Modernizar por favor! Call center para citas ya!#ciudaddelasalud #panama #css @AlvaroAlvaradoC pic.twitter.com/bgErwiGkDQ — Adelina (@Adelina_71) June 2, 2025

La CSS informó que se mantiene en algunas policlínicas el proceso de agilización de citas médicas, como parte de los esfuerzos para mejorar el acceso oportuno a los servicios de salud.

Según el informe del primer año de gestión del presidente José Raúl Mulino, la CSS ha avanzado en la modernización del sistema de salud con inversiones históricas, nuevos servicios y mejores condiciones para los pacientes.

El informe detalla que, bajo la administración de Dino Mon, se ha implementado un Plan de Rescate Quirúrgico, con más de mil cirugías cardiovasculares y 800 intervenciones urológicas realizadas. Además, se puso en marcha un programa intensivo de atención a pacientes renales y cardíacos, y un plan nacional para agilizar citas radiológicas mediante la redistribución de la carga entre hospitales con mayor disponibilidad.

En cuanto al suministro de medicamentos, la CSS informó que se realizó la primera compra centralizada para enfermedades crónicas y raras, y actualmente se ejecutan licitaciones por 46 millones de dólares en medicamentos hematológicos, neurológicos e infecciosos.

También destacó el sistema Salmi, una plataforma que permite a la CSS gestionar insumos y fármacos con mayor eficiencia. Además, se ha avanzado en la implementación de la telemedicina y en alianzas interinstitucionales.

La CSS expandió la atención por telemedicina en especialidades como cardiología, neurología y nefrología, y fortaleció su colaboración con el Ministerio de Salud para mejorar el abastecimiento de medicamentos esenciales como insulina, tratamientos para VIH, salud mental y enfermedades cardíacas.