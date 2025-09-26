Pacientes denuncian desabastecimiento y falta de cupos de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás por recorte al Minsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Juan Francisco Muñoz, paciente del Hospital Santo Tomás (HST), alzó la voz en representación de otros usuarios del centro hospitalario para denunciar la difícil situación que enfrentan debido al recorte presupuestario que se aplicará el próximo año al Ministerio de Salud (Minsa) y que afectará la asignación de recursos para esta institución.

Muñoz, paciente de hemodiálisis desde hace 12 años, calificó la situación como preocupante, ya que el HST necesita el presupuesto para la compra de medicamentos e insumos.

Denunció que “hay días en que veo a las enfermeras trabajar con las uñas, porque no hay cinta adhesiva, gasas ni guantes”. Además, manifestó que hay más de 40 pacientes hospitalizados en espera de cupo para ingresar al programa de diálisis del HST, y no han podido ser atendidos por falta de equipos.

Actualmente, la sala de hemodiálisis del HST cuenta con 14 máquinas con sus respectivos sillones, en las que se realizan hemodiálisis, diálisis y otros tratamientos en dos turnos, atendiendo a 36 pacientes por turno. En total, la lista de pacientes inscritos en el programa supera las 340 personas.

El paciente explicó que existe un desabastecimiento de equipos médicos e insumos que retrasa procedimientos importantes. “Por ejemplo, no cuentan con la máquina de tomografía que se necesita para realizar el cambio de catéter, lo que provoca que algunos pacientes tengan que permanecer hospitalizados durante meses”, denunció.

“Es una situación que nos ha tomado por sorpresa el recorte que le han hecho al Minsa, porque en realidad hay muchas carencias. Faltan insumos y equipos que son muy necesarios para nosotros, especialmente para los pacientes de hemodiálisis”, afirmó Muñoz.

El paciente hizo un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación y eviten los recortes que ponen en riesgo la salud de los pacientes no asegurados.

Datos del HST indican que, anualmente, se invierten $6 millones en el tratamiento de hemodiálisis, incluyendo la compra de equipos, insumos, alimentos, suplementos alimenticios y kits de hemodiálisis, entre otros. Sin embargo, los pacientes advierten que esta cifra podría verse afectada por los recortes.

70% de recorte en medicamentos

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) ha denunciado que cerca del 70 % del recorte en el presupuesto de salud impactará directamente el renglón de medicamentos.

El Minsa sufrió un recorte de más de $442 millones. La entidad había solicitado para 2026 un presupuesto de $3,887.8 millones; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $3,445.8 millones.

Miriam Martínez, presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Esclerosis Múltiple, Familiares y Amigos (Anpemufa) y fiscal de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, calificó el recorte como “muy preocupante”.

“Estamos hablando de que el Ministerio de Salud atiende al 33 % de la población, más de un millón y medio de personas, que se van a quedar sin acceso a salud. No es cierto que, porque el dinero del año pasado no se usó bien, ahora puedan reducir el presupuesto. El dinero se necesita. Lo presupuestado este año se gastó en junio, y ahora pretenden darle casi mil millones menos. Por Dios, no va a alcanzar. Estamos jugando con la vida del 33 % de la población”, advirtió Martínez.

También señaló que la situación en la Caja de Seguro Social (CSS) es similar, y que las cifras de ahorro que se presentan no reflejan la realidad. “Nos recortaron $62 millones en medicamentos, pasando de $319.5 millones en 2025 a $257.3 millones para la vigencia fiscal 2026”, denunció.

Martínez considera que “no hay un 90 % de abastecimiento, como se dice, eso no es cierto. Y lo que temo es que están engañando a las autoridades”.

La dirigente enfatizó que el desabastecimiento de medicamentos ya es crítico y que se agravará sin los recursos necesarios.

“En este momento, el desabastecimiento existe en muchos medicamentos y se va a incrementar. No hemos empezado la compra del año que viene y los procesos de adquisición toman meses. Lo que podemos vislumbrar para 2026 es muy triste y preocupante.”