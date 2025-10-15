Pacientes pediátricos son recibidos en tiendas de campaña en la Ciudad de la Salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los niños que acuden al Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, en la Ciudad de la Salud, son recibidos en tiendas de campaña instaladas frente al hospital, donde se realiza el registro médico, el triage o filtro inicial, y la espera previa a la atención dentro de las instalaciones principales.

El Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, concebido como un centro de atención especializada de tercer nivel, fue diseñado inicialmente para recibir únicamente pacientes referidos desde la red periférica, sin contemplar un cuarto de urgencias en su infraestructura original.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a este medio que se adoptó el uso de tiendas de campaña como medida para reorganizar y reestructurar la atención pediátrica. También están utilizando las instalaciones disponibles tanto en el Centro de Diagnóstico y Especialidades Laborales (Cidelas) como en la red periférica.

De esta manera, se coordinó la prestación de servicios de urgencias pediátricas dentro del Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud, con el fin de garantizar la continuidad de la atención médica especializada, señaló la CSS.

Debido a que el hospital no contaba con áreas de observación ni con espacios adecuados para la recepción y clasificación de pacientes, la CSS elaboró un proyecto para construir un cuarto de urgencias que cumpla con los requerimientos técnicos y de capacidad necesarios.

Mientras se ejecuta la obra, se han instalado dos módulos de hospital de campaña: uno destinado al registro médico y al triage (filtro), y otro como sala de espera para pacientes y acompañantes, hasta que sean llamados para su atención dentro del hospital.

Consultados sobre el tiempo previsto para operar bajo estas condiciones, voceros de la CSS indicaron que “esta medida temporal se mantendrá hasta que finalice la construcción del nuevo cuarto de urgencias”.

Asimismo, aclararon que en las carpas no se ofrece atención médica, sino que únicamente se realiza el proceso de triage y espera, mientras los pacientes son trasladados a las instalaciones internas del hospital para su atención pediátrica y ginecológica.

El Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, ubicado en la vía España, cerró oficialmente el 2 de junio de 2025. La entidad señaló que este traslado marcaba una nueva etapa en la atención médica infantil en la provincia de Panamá, lo que representaba un avance en términos de accesibilidad, modernización y calidad en la atención pediátrica.

En ese momento, la CSS comunicó que el edificio del antiguo hospital pediátrico presenta deficiencias estructurales y será sometido a un proceso de remodelación para convertirse en un moderno centro de atención para enfermedades renales, que contará con salas de hemodiálisis y otros servicios especializados.