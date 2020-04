Padres de familia de 31 colegios particulares respaldan las clases virtuales

Educación

Los padres de familia de 31 colegios particulares apoyan la educación mediante clases virtuales y tomaron distancia de la Unión Nacional de Padres, Acudientes y Asociaciones de Padres de Familia de Centros Educativos de Panamá (UNADEPA), que respalda la suspensión de clases.

En un comunicado del pasado 19 de abril, las asociaciones de padres de familia de los 31 colegios piden a Unadepa identifique quiénes son sus agremiados. Tampoco dicen conocer a la denominada Asociación Nacional de Padres de Familia y Acudientes de Colegios Particulares (ANPAC).

“Deseamos aclarar, que los padres representantes de los colegios y las Asociaciones de Padres de Familia de los colegios particulares aquí suscritos, no conocemos ni formamos parte de la UNADEPA y que por lo tanto sus comunicados y encuestas no nos representan y no nos han tomado en cuenta”, señala el comunicado, que firman las asociaciones de padres de familia de los colegios Isaac Rabin, Brader Panamerican School, Colegio de Panamá, Episcopal de Panamá, Academia Interamericana de Panamá (AIP) de Costa del Este y de Cerro Viento, The Panama Preparatory School, Instituto Atenea, La Salle, Javier, La Salle de Margarita (Colón), Oxford International School, San José La Salle de Colón, Instituto Episcopal San Cristóbal, Montessori, San Agustín, San Gabriel, Saint Patrick, Soyuz Bilingual School, Instituto Cultural, Cadi Bilingual Academy, Nuestra Señora de la Paz, Colegio Europeo, Centro Bilingüe Armonía, Badí, Colegio Bilingüe Jesús de Praga, Enrico Fermi, Academia Latina, Las Esclavas y Real.

“Exhortamos a la UNADEPA y a la ANPAC, por transparencia y claridad en sus comunicados, que publiquen el listado de las escuelas particulares que forman parte de sus respectivas organizaciones”, agregan.

Las 31 asociaciones cierran el comunicado expresando su apoyo a sus respectivos planteles, para que cumplan con las directrices educativas que dicte el Ministerio de Educación (Meduca) a los colegios particulares, con el fin de poder optar por continuar con la educación mediante clases virtuales.

El pasado 15 de abril, la ministra Maruja Gorday de Villalobos anunció la suspensión inmediata de las clases virtuales. No obstante, al día siguiente, el presidente Laurentino Cortizo advirtió que los colegios pueden continuar con las clases, “si cumplen los requisitos”.

Los colegios públicos y privados están cerrados desde el pasado 10 de marzo, cuando las autoridades sanitarias anunciaron la primera muerte por coronavirus en Panamá. El occiso resultó ser el director del colegio Francisco Beckmann.

Este lunes, Gorday de Villalobos ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar el tema.