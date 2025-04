Padres de familia piden el regreso a las aulas, mientras los estudiantes exigen al Meduca y los gremios docente un diálogo

Este miércoles se cumple el sexto día de huelga por parte de un grupo de gremios magisteriales que se oponen a la Ley 462, la cual reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), así como al mal estado de los centros educativos, entre otras preocupaciones. Sin embargo, han sido seis días en los que se ha interrumpido el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, quienes piden que se propicie un diálogo entre las partes.

En horas de la mañana, un grupo de estudiantes de diversos centros educativos, como el Instituto Nacional en la ciudad capital y el Colegio Dr. Salomón Ponce Aguilera en Antón, provincia de Coclé, salieron a las calles a levantar su voz de protesta y pidieron a las autoridades del Ejecutivo y al Ministerio de Educación (Meduca) que se abra un diálogo nacional para evitar mayores pérdidas de clases.

En un recorrido realizado por La Prensa en varios centros educativos de primaria y premedia en la ciudad capital, se evidenció que las clases se imparten de forma irregular, debido a que no todos los estudiantes asisten a los planteles y las docentes que sí se presentan no pueden desarrollar sus clases con normalidad, ya que el porcentaje de asistencia estudiantil es bajo.

En la Escuela República de Italia, ubicada en Pan de Azúcar, se observó que pocos estudiantes asisten. Los niños que llegan son atendidos por los docentes, pero las clases no se imparten con regularidad.

Este es el caso de Esther Ramos, madre de familia de este centro educativo, quien expresó su preocupación por el impacto de las huelgas en la educación. Destacó que los más afectados son los jóvenes, hijos y nietos. Asimismo, criticó la falta de acción del gobierno, cuyos miembros —según ella— ya tienen su jubilación asegurada y no están pensando en las futuras generaciones.

“Como madre de dos niñas, entiendo que hay padres que están optando por no enviarlas a clases debido a los riesgos en las calles durante las protestas. Esperamos que el gobierno cambie de postura y mejore tanto la educación como el sistema de seguridad social”, dijo Ramos.

Señaló que sus hijas, quienes estudian en la Escuela Bilingüe República de Italia, han recibido clases con regularidad, salvo el lunes y este miércoles, cuando sus maestros no asistieron. Reconoce, sin embargo, que otros niños no han tenido la misma suerte y han estado varios días sin ir a la escuela.

En tanto, en la Escuela León A. Soto, ubicada en el sector de 9 de Enero, los estudiantes de premedia acudieron a recibir clases, pero no todos los docentes se presentaron. Varios estudiantes comentaron que solo vieron algunas materias y que a las 10:00 a. m. fueron enviados a sus casas.

Este medio intentó conversar con el director de la Escuela León A. Soto, pero en Secretaría General informaron que no se encontraba en el plantel.

Mientras tanto, en el IPTC Nicolás del Rosario, una madre de familia explicó que las clases se desarrollan de forma irregular. “¿Cómo puedo mandar a mi hija si los profesores me dicen que, si lo hago, es bajo mi propia responsabilidad?”, preguntó Marcela González.

“Uno no puede exponer a sus hijos. Si ellos (los educadores) atienden a los estudiantes, uno los puede mandar, pero si no van a la escuela, los pela’os terminan siendo devueltos a casa”, agregó la acudiente.

En la Escuela 9 de Enero, en la comunidad del mismo nombre, el panorama es similar. En esta ocasión, los padres de familia retiraban a los niños de edad preescolar, observándose un movimiento constante de estudiantes.

La directora regional de Educación de San Miguelito, Aymeth Espinosa, indicó en un medio televisivo que, el martes 29 de abril, la asistencia estudiantil en las escuelas oficiales del distrito fue del 85%, mientras que la de los docentes alcanzó un 87%.

Mientras tanto, en distintos puntos del país, las manifestaciones continúan. En los alrededores de la Iglesia del Carmen, gremios como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) y miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), entre otros, marchan por calle 50.

En Veraguas, Coclé, Colón, Herrera y Panamá Oeste se realizan diversas marchas y piquetes en las calles.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que el Gobierno busca propiciar un acercamiento para escuchar a los gremios docentes que actualmente se mantienen en huelga indefinida en rechazo a la Ley 462.

Molinar indicó que, si los gremios tienen propuestas, en democracia corresponde presentarlas ante el Legislativo y explorarlas, pero no generar caos, ya que eso obedece a otros intereses.

“Pedimos a los docentes que no se dejen arrastrar por aventuras. Sabemos dónde empiezan, pero no dónde terminan. Esto no vale la pena, no es necesario y no es justo con nuestra juventud. Los muchachos necesitan estar en el aula”, dijo la ministra.

Molinar agregó que se han iniciado conversaciones con el contralor general de la República, Anel Flores, para abordar el tema de las planillas. Las declaraciones se dieron durante el acto de colocación de la primera piedra para la construcción de dos edificios, un hotel escuela y talleres, que forman parte del Plan de Transformación Integral del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).