Padres de familia piden el retorno a las clases el lunes, ante advertencia de suspender el Pase-U

Padres de familia de diversos centros educativos han solicitado el retorno a las aulas de clases a partir del lunes 19 de mayo, tras 24 días de paralización de labores por parte de los docentes, como parte de un movimiento que se opone a la Ley 462, la cual reformó la Caja de Seguro Social (CSS).

En centros educativos como el Colegio Secundario de Volcán, en la provincia de Chiriquí, los padres de familia, en Asamblea General celebrada el pasado 15 de mayo, decidieron terminar el paro y enviar a sus hijos de vuelta a clases.

Según información difundida en redes sociales, 211 acudientes votaron a favor del retorno a clases de sus acudidos, mientras que solo cuatro padres votaron en contra.

Esta misma solicitud fue realizada por el cacique Paúl Villanueva, de la región de Nedrini en la comarca Ngäbe Buglé, quien pidió la reactivación de los proyectos de infraestructura de avance y el retorno al sistema educativo. “Hago un llamado a los padres de la comarca para que no participen en la huelga, ya que esto no nos ha traído ninguna buena experiencia”, indicó Villanueva.

El cacique regional de Nedrini, Paul Villanero, hizo un llamado a la población de la Comarca Ngäbe-Buglé para solicitar el reinicio inmediato de los proyectos gubernamentales y el retorno a clases en la zona. pic.twitter.com/TGqetEybQD — La Prensa Panamá (@prensacom) May 17, 2025

Igualmente, en el Colegio Manuel María Tejada Roca, en Las Tablas, provincia de Los Santos, se emitió un comunicado en el que los padres de familia solicitan el retorno a clases el próximo lunes.

En redes sociales, los acudientes han señalado que esta decisión se debe al reciente anuncio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en el que se indicó que el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) exige el cumplimiento de la ley y que es necesario que los centros educativos no hayan interrumpido el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el comunicado, el Ifarhu recordó que la primera causal para la suspensión del beneficio es el incumplimiento de la asistencia al centro educativo.

PASE-U 2025: Para acceder, es necesario cumplir con la ley y que no haya interrupciones en el proceso de enseñanza.

El calendario de pago dependerá de las condiciones de cada centro educativo y región. pic.twitter.com/2nIWcnKLsH — IFARHU (@IFARHU) May 14, 2025

En la Región Educativa de Panamá Norte el Ifarhu informó mediante circular que se suspende el pago el Pase-U debido a los cierres de calles.

Para el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Ariel Hughes, las clases deben reanudarse y los estudiantes deben regresar a la escuela, porque la educación es un derecho universal, pero no bajo el “chantaje” de que no se pagará el Pase-U si no asisten al centro educativo.

Indicó que “tanto la ministra de Educación, Lucy Molinar, como el contralor, Anel Flores, se equivocan en retener los pagos porque eso constituye una violación a los derechos del menor y del adolescente”. Además recordó que el pago del Pase-U que estarían próximos a pagar corresponde a marzo, el cual ha sido atrasado.

Agregó que esta medida vulnera los derechos de los niños y adolescentes, quienes, según la Ley 148 (artículo 10) que reglamente el Pase-U y la Ley 285 (que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia),Hug tienen derecho propio a la beca, independientemente de las acciones u omisiones de sus padres.

El artículo 10 de la Ley 148 dicta: “En los casos en que el estudiante se encuentre en alguna de las condiciones establecida el artículo 9 y el incumplimiento provenga del acudiente, el gabinete psicopedagógico tomará las medidas necesarias para que el Programa no sea cancelado, incluyendo, de ser necesario, el nombramiento de una persona que lo administre.

Hughes también sostiene que solo el Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, podría suspender legalmente este beneficio. Retener los pagos “constituye un mecanismo de presión y chantaje contra los padres”.

“Creo que los muchachos sí deben tener alguna continuidad educativa, y por eso siempre le decíamos a la ministra de Educación que debía activar la Ley 245 de 2021, que regula y establece la educación en casa en Panamá, en conjunto con la Plataforma Ester”.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia también señaló que las autoridades educativas han descartado la efectividad de las clases virtuales, aunque muchas escuelas privadas sí las utilizan con éxito.

Finalmente, advirtió que estas acciones podrían tener consecuencias graves si algún estudiante resulta afectado físicamente al asistir a una escuela que no está operando con normalidad.