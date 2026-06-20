Panamá, 20 de junio del 2026
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    Padres de la Escuela República de Japón exigen seguridad tras asesinato de estudiante de 10 años

    Los padres de familia de la Escuela República de Japón protestaron para exigir mayor seguridad y justicia tras el asesinato de una estudiante de 10 años en las inmediaciones del plantel, hecho que ha generado temor y la suspensión temporal de clases.

    Yaritza Mojica
    Padres de la Escuela República de Japón exigen seguridad tras asesinato de estudiante de 10 años
    Los padres de familia de la Escuela República de Japón protestaron para exigir mayor seguridad y justicia tras el asesinato de una estudiante de 10 años en las inmediaciones del plantel, hecho que ha generado temor y la suspensión temporal de clases. Cortesía

    Padres de familia de la Escuela República de Japón, en el sector de La Locería, corregimiento de Betania, realizaron una protesta este viernes 19 de junio para exigir mayores medidas de seguridad y justicia tras el asesinato de una estudiante de 10 años durante un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del plantel.

    Madres de familia denunciaron que los estudiantes se encuentran afectados emocionalmente por lo ocurrido y aseguraron que muchos padres han decidido no enviar a sus hijos a clases hasta que existan garantías de seguridad dentro y en los alrededores del centro educativo.

    “Nuestros niños están nerviosos, no quieren ir al colegio. La escuela no tiene cámaras ni seguridad y hay demasiada inseguridad”, expresó una de las madres durante la manifestación.

    La protesta incluyó cierres intermitentes de la vía, mientras los asistentes portaban pancartas y exigían respuestas de las autoridades. Los padres señalaron que la presencia policial observada en los últimos días es una reacción tardía a una problemática que, según afirman, venían denunciando desde hace tiempo.

    “Ahora vemos bastante autoridad, pero antes no se veía. Los robos y la violencia han sido constantes en el sector”, sostuvo una acudiente.

    Los manifestantes también solicitaron la presencia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, para discutir las condiciones de seguridad en la comunidad educativa y las medidas que se implementarán para atender el impacto psicológico que dejó el hecho entre estudiantes y docentes.

    La protesta de los padres de familia se da como una medida para exigir justicia por la muerte de una menor, quien falleció tras un ataque a tiros registrado el pasado 17 de junio en las cercanías del centro educativo, cuando se encontraba dentro de un vehículo junto a su madre y su padrastro.

    El hecho fue perpetrado por sujetos que se desplazaban en una moto, quienes abrieron fuego contra el automóvil en el que se encontraban la menor y su familia. Según reportes policiales, la niña sufrió un impacto de bala en la cabeza, mientras que su padrastro, quien mantenía antecedentes penales, resultó herido con varias heridas de bala.

    El ataque ocurrió durante el horario de entrada de los estudiantes y fue presenciado por numerosos alumnos, docentes y padres de familia, lo que generó pánico dentro del plantel. Tras el hecho, el Ministerio de Educación (Meduca) activó protocolos de emergencia y ordenó el retiro de los estudiantes.

    Temor por el regreso a clases

    Durante la manifestación, los padres aseguraron que muchos niños continúan afectados por el trauma de haber presenciado el ataque.

    “No solamente pedimos justicia, también queremos saber qué va a pasar con nuestros hijos. Muchos tienen miedo de regresar a clases”, señaló uno de los participantes.

    Los acudientes insistieron en que la instalación de cámaras de vigilancia, el refuerzo de la seguridad perimetral y una mayor presencia policial permanente son algunas de las medidas necesarias para recuperar la confianza de la comunidad educativa.

    Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene operativos en el área y el Ministerio Público continúa con las investigaciones para dar con los responsables del crimen que acabó con la vida de una estudiante de quinto grado.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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