Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país, estableciendo las fechas oficiales para los desembolsos por depósito bancario y por cheque.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios recibirán sus pagos según el método de cobro previamente registrado en el sistema institucional, ya sea mediante Acreditación en Cuenta (ACH) o a través de cheque físico.

Según el cronograma oficial divulgado por la CSS, los desembolsos se realizarán de la siguiente manera:

Pago por ACH: jueves 19 de febrero de 2026

Pago por cheque: viernes 20 de febrero de 2026

Estos pagos corresponden a la segunda quincena del mes de febrero, conforme al calendario regular establecido por la institución para jubilados y pensionados a nivel nacional.

La CSS recordó a los beneficiarios verificar con antelación su método de cobro registrado y mantenerse atentos a los canales oficiales de información para cualquier actualización relacionada con los pagos.

Con este calendario, la entidad busca garantizar el flujo ordenado de los desembolsos y evitar aglomeraciones, especialmente en las sucursales bancarias y centros de pago.