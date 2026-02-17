Panamá, 17 de febrero del 2026

    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana

    Aleida Samaniego C.
    Jubilados y pensionados recibirán su pago de la segunda quincena de febrero el 19 (ACH) y 20 (cheque), informó la CSS. Aleida Samaniego C.

    La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país, estableciendo las fechas oficiales para los desembolsos por depósito bancario y por cheque.

    Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados

    De acuerdo con la entidad, los beneficiarios recibirán sus pagos según el método de cobro previamente registrado en el sistema institucional, ya sea mediante Acreditación en Cuenta (ACH) o a través de cheque físico.

    Según el cronograma oficial divulgado por la CSS, los desembolsos se realizarán de la siguiente manera:

    • Pago por ACH: jueves 19 de febrero de 2026

    • Pago por cheque: viernes 20 de febrero de 2026

    Estos pagos corresponden a la segunda quincena del mes de febrero, conforme al calendario regular establecido por la institución para jubilados y pensionados a nivel nacional.

    La CSS recordó a los beneficiarios verificar con antelación su método de cobro registrado y mantenerse atentos a los canales oficiales de información para cualquier actualización relacionada con los pagos.

    Con este calendario, la entidad busca garantizar el flujo ordenado de los desembolsos y evitar aglomeraciones, especialmente en las sucursales bancarias y centros de pago.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


