    Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena y bono extra este 20 de agosto

    Aleida Samaniego C.
    Los beneficiarios que reciben el pago a través de ACH verán reflejado el depósito directamente en sus cuentas bancarias. Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este miércoles 20 de agosto realizará el segundo pago de la quincena para jubilados y pensionados en el país

    Los beneficiarios que reciben el pago a través de ACH verán reflejado el depósito directamente en sus cuentas bancarias. En tanto, quienes aún cobran mediante cheque deberán acercarse a los centros de pago habilitados para hacer efectivo el cobro.

    Además del pago quincenal, ese mismo día se debe entregar el segundo desembolso del bono permanente de $50, contemplado en la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Este beneficio alcanza a más de 300 mil panameños dentro del sistema de pensiones y jubilaciones.

    Para quienes acuden al Edificio Bolívar, ubicado en vía Transístmica, la CSS detalló la distribución de espacios para mejorar el flujo de atención:

    • Puerta 05: entrega de cheques a jubilados, pensionados y representantes de entidades crediticias.

    • Ventanilla de notificaciones: solicitudes de reposición de cheques reintegrados.

    • Entrada principal (entrepiso): atención de trámites relacionados con descuentos, deducciones y certificaciones sin fines de lucro.

    La entidad reiteró su llamado a los beneficiarios para que verifiquen previamente los horarios y direcciones específicas de su agencia correspondiente y sigan las indicaciones del personal para facilitar una atención más rápida y ordenada.

