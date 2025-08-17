Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena y bono extra este 20 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este miércoles 20 de agosto realizará el segundo pago de la quincena para jubilados y pensionados en el país

Los beneficiarios que reciben el pago a través de ACH verán reflejado el depósito directamente en sus cuentas bancarias. En tanto, quienes aún cobran mediante cheque deberán acercarse a los centros de pago habilitados para hacer efectivo el cobro.

Además del pago quincenal, ese mismo día se debe entregar el segundo desembolso del bono permanente de $50, contemplado en la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Este beneficio alcanza a más de 300 mil panameños dentro del sistema de pensiones y jubilaciones.

Para quienes acuden al Edificio Bolívar, ubicado en vía Transístmica, la CSS detalló la distribución de espacios para mejorar el flujo de atención:

Puerta 05: entrega de cheques a jubilados, pensionados y representantes de entidades crediticias.

Ventanilla de notificaciones: solicitudes de reposición de cheques reintegrados.

Entrada principal (entrepiso): atención de trámites relacionados con descuentos, deducciones y certificaciones sin fines de lucro.

La entidad reiteró su llamado a los beneficiarios para que verifiquen previamente los horarios y direcciones específicas de su agencia correspondiente y sigan las indicaciones del personal para facilitar una atención más rápida y ordenada.