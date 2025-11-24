Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El tercer pago del décimo tercer mes 2025 se realizará durante el mes de diciembre, tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado, según el calendario oficial establecido.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las fechas de pago serán las siguientes:

Sector público: aproximadamente 4 de diciembre de 2025, según calendario publicado en la página de la Contraloría General de la República.

Sector privado: 15 de diciembre de 2025

Este beneficio corresponde al tercer y último desembolso del año y forma parte de los derechos laborales establecidos en la legislación panameña.

Calendario de pago para funcionarios públicos – noviembre 2025

El MEF también recordó el calendario de quincenas para los funcionarios públicos durante noviembre, distribuidas por grupos institucionales: