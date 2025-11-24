Panamá, 25 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    Pagos en diciembre

    Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial

    Aleida Samaniego C.
    Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial
    Los panameños esperan el pago del Décimo Tercer Mes en diciembre. Archivo

    El tercer pago del décimo tercer mes 2025 se realizará durante el mes de diciembre, tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado, según el calendario oficial establecido.

    De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las fechas de pago serán las siguientes:

    • Sector público: aproximadamente 4 de diciembre de 2025, según calendario publicado en la página de la Contraloría General de la República.

    • Sector privado: 15 de diciembre de 2025

    Este beneficio corresponde al tercer y último desembolso del año y forma parte de los derechos laborales establecidos en la legislación panameña.

    Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial

    Calendario de pago para funcionarios públicos – noviembre 2025

    El MEF también recordó el calendario de quincenas para los funcionarios públicos durante noviembre, distribuidas por grupos institucionales:

    • 25 de noviembre: Grupo 1

    • 26 de noviembre: Grupo 2

    • 27 de noviembre: Grupo 3

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gigantes de la construcción se enfrentan por obra de $359 millones para rehabilitar dos tramos de la carretera Panamericana. Leer más
    • La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades. Leer más
    • Panamá asume la coordinación de la cuenca del río Sixaola, que comparte con Costa Rica. Leer más
    • Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil. Leer más
    • Alerta de Estados Unidos sobre vuelos a Venezuela: qué impacto tiene para las aerolíneas y los pasajeros. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Línea 3 del Metro: obra supera el 88% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal. Leer más