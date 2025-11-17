Panamá, 18 de noviembre del 2025

    Pago del bono de fin de año en la UP en riesgo: MEF rechaza traslado de partida

    Aleida Samaniego C.
    Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Archivo

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha rechazado las solicitudes de traslado de partida presentadas por la Universidad de Panamá (UP) desde principios de este año, lo que ha impedido la ejecución del pago del bono de fin de año para su personal, argumentando medidas de contención del gasto.

    Así lo manifestó Eduardo Flores Castro, rector de la UP, quien explicó que, a pesar de que la universidad cuenta con las reservas necesarias para realizar dicho pago, la falta de aprobación de estos traslados de partida ha dificultado su ejecución, ya que los recursos deben ser asignados a la partida presupuestaria correspondiente.

    “Por el momento, hemos solicitado el traspaso de 20 partidas de 299,000 dólares cada una”, explicó el rector. Sin embargo, debido al rechazo del MEF, la universidad no ha podido disponer de estos fondos, lo que ha generado preocupación en la comunidad universitaria sobre el cumplimiento de este pago dentro del plazo establecido.

    El rector añadió que, aunque las reservas de la universidad están disponibles para cubrir el bono, el proceso de traslado de partida sigue siendo un obstáculo administrativo que debe ser resuelto para poder cumplir con el compromiso con los empleados.

    La UP espera una pronta solución por parte del MEF para poder realizar el pago del bono de fin de año y garantizar el bienestar de su personal al cierre de este año.

    La institución educativa, que cuenta con una planilla de aproximadamente 9,000 personas, entre administrativos y docentes, sigue esperando una pronta resolución para cumplir con este compromiso de fin de año

