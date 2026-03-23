Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CSS pagará en la segunda quincena de abril el primer bono permanente de 2026 a jubilados y pensionados, por un monto de $50, según lo establecido en la Ley 438.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el primer pago del bono permanente de 2026 para jubilados y pensionados se realizará durante la segunda quincena de abril.

La entidad precisó que este desembolso será de $50.00 y forma parte de los beneficios establecidos en la Ley 438, promulgada el 14 de junio de 2024.

#COMUNICADOSCSS| CSS anuncia el primer pago del beneficio permanente a pensionados y jubilados pic.twitter.com/m7etwFW5Sj — CSSPanama (@CSSPanama) March 19, 2026

Según aclaró la CSS, el bono será entregado únicamente a quienes se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la ley.

Montos del bono en 2026

El calendario de pagos contempla:

Abril: $50.00

Agosto: $50.00

Diciembre: $40.00

Calendario de pagos en abril

La CSS también detalló las fechas regulares de pago para jubilados y pensionados:

ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril

Pagos en mayo

ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo

Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

El bono permanente forma parte de las medidas adoptadas para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.