Panamá, 23 de marzo del 2026

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    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos

    La CSS pagará en la segunda quincena de abril el primer bono permanente de 2026 a jubilados y pensionados, por un monto de $50, según lo establecido en la Ley 438.

    Aleida Samaniego C.
    Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos
    Los jubilados y pensionados esperaban el pago del bono permanente la segunda quincena de abril. Aleida Samaniego C.

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el primer pago del bono permanente de 2026 para jubilados y pensionados se realizará durante la segunda quincena de abril.

    +info

    Proyecto de ley 491: Fondo para mejorar los ingresos de jubilados con pensiones menores a $600Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS

    La entidad precisó que este desembolso será de $50.00 y forma parte de los beneficios establecidos en la Ley 438, promulgada el 14 de junio de 2024.

    Según aclaró la CSS, el bono será entregado únicamente a quienes se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la ley.

    Montos del bono en 2026

    El calendario de pagos contempla:

    • Abril: $50.00

    • Agosto: $50.00

    • Diciembre: $40.00

    Calendario de pagos en abril

    La CSS también detalló las fechas regulares de pago para jubilados y pensionados:

    • ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril

    Pagos en mayo

    • ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo

    • Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

    El bono permanente forma parte de las medidas adoptadas para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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