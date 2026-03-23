Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el primer pago del bono permanente de 2026 para jubilados y pensionados se realizará durante la segunda quincena de abril.
La entidad precisó que este desembolso será de $50.00 y forma parte de los beneficios establecidos en la Ley 438, promulgada el 14 de junio de 2024.
#COMUNICADOSCSS| CSS anuncia el primer pago del beneficio permanente a pensionados y jubilados pic.twitter.com/m7etwFW5Sj— CSSPanama (@CSSPanama) March 19, 2026
Según aclaró la CSS, el bono será entregado únicamente a quienes se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la ley.
Montos del bono en 2026
El calendario de pagos contempla:
Abril: $50.00
Agosto: $50.00
Diciembre: $40.00
Calendario de pagos en abril
La CSS también detalló las fechas regulares de pago para jubilados y pensionados:
ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril
Pagos en mayo
ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo
Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo
El bono permanente forma parte de las medidas adoptadas para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.