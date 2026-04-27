Panamá, 27 de abril del 2026

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    Pago de interés

    Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF

    Aleida Samaniego C.
    Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF
    El MEF confirmó que el pago del Cepanim se realizará exclusivamente mediante cheques, a través de un sistema de citas que comenzará en los próximos meses. Imagen generada por IA

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el pago del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) se realizará exclusivamente mediante cheques y no a través de transferencias bancarias, debido a la naturaleza negociable de estos documentos.

    La entidad explicó que este mecanismo responde a las características del Cepanim, que puede ser endosado o utilizado como instrumento financiero, lo que hace inviable su entrega mediante depósitos directos en cuentas bancarias.

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, detalló que estos certificados mantienen su valor en el tiempo, conservan su validez para los beneficiarios y brindan garantías a quienes los poseen.

    Además, adelantó que la entrega de los cheques se organizará mediante un sistema de citas, que comenzará a implementarse en los próximos meses.

    “En un par de meses se van a dar citas a las personas y se van a atender todo el día”, indicó Chapman.

    El proceso será escalonado y la meta del MEF es completar la entrega antes de que finalice el año, alcanzando a todos los ciudadanos que se registraron para recibir este pago.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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