Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el pago del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) se realizará exclusivamente mediante cheques y no a través de transferencias bancarias, debido a la naturaleza negociable de estos documentos.

La entidad explicó que este mecanismo responde a las características del Cepanim, que puede ser endosado o utilizado como instrumento financiero, lo que hace inviable su entrega mediante depósitos directos en cuentas bancarias.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, detalló que estos certificados mantienen su valor en el tiempo, conservan su validez para los beneficiarios y brindan garantías a quienes los poseen.

La plataforma del CEPANIM ha alcanzado, a la fecha, un total de 125,324 registros y permanece dispoble las 24 horas del día, los 7 días de la semana.#ConPasoFirme pic.twitter.com/ETVsUMzy6z — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 24, 2026

Además, adelantó que la entrega de los cheques se organizará mediante un sistema de citas, que comenzará a implementarse en los próximos meses.

“En un par de meses se van a dar citas a las personas y se van a atender todo el día”, indicó Chapman.

El proceso será escalonado y la meta del MEF es completar la entrega antes de que finalice el año, alcanzando a todos los ciudadanos que se registraron para recibir este pago.