Pago del PASE-U 2025: ¿Es obligatorio participar en el Taller Escuela para Padres?

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que la asistencia al programa Escuela para Padres será un requisito indispensable para acceder al segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en 2025. La medida busca fortalecer el acompañamiento familiar y mejorar el entorno educativo de los estudiantes beneficiados.

La institución explicó que la implementación del taller responde a la necesidad de promover un ambiente emocional y académico más sólido. Entre sus objetivos destacan fortalecer la participación de los padres, fomentar la escucha activa, mejorar la convivencia en el hogar y reforzar el apoyo emocional que requieren los estudiantes.

La iniciativa retoma el mensaje de Tilo, un personaje cuyo llamado a la empatía y la comprensión ha sido bien recibido por la comunidad educativa. Estas reflexiones, indicó el Meduca, están alineadas con el propósito del programa: promover relaciones sanas entre padres e hijos y garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje.

El taller, denominado “Escuchar para Sanar”, se desarrollará del 2 al 5 de diciembre en las 16 regiones educativas del país. Está diseñado como un espacio para abrazar las emociones, mejorar la convivencia familiar y prevenir situaciones de maltrato. Este ciclo de capacitaciones, impulsado en conjunto con el Despacho de la Primera Dama, busca reforzar el mensaje central de Tilo, basado en la empatía, la escucha activa y la comprensión como herramientas esenciales para fortalecer los lazos familiares.

Según el cronograma difundido por el Meduca, las jornadas iniciarán el martes 2 de diciembre en las regiones de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito. El 3 de diciembre continuarán en Coclé, Herrera, Colón y Veraguas; el 4 de diciembre en Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Darién; y el 5 de diciembre concluirán en las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala.

El taller Escuela para Padres se incorpora como un componente formativo del PASE-U, destinado a reforzar valores fundamentales y brindar apoyo psicosocial a los estudiantes beneficiarios.

El Meduca informó que en los próximos días publicará las fechas detalladas, los horarios y los enlaces de participación, tanto en modalidad virtual como presencial, a través de sus canales oficiales.