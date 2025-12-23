Panamá, 23 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso

    Aleida Samaniego C.
    Estudiantes que no cumplan los requisitos académicos no recibirán el tercer pago del PASE-U, según el Ifarhu. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que presenten fracasos académicos no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), programado para enero de 2025 en Panamá.

    +info

    Reválidas 2026: Meduca publica los centros educativos y fechas de inscripción

    La entidad explicó que los pagos del PASE-U están sujetos al cumplimiento de requisitos académicos y administrativos, por lo que aquellos estudiantes que no cumplan con lo establecido en el reglamento quedan automáticamente excluidos del último desembolso.

    El Ifarhu detalló que el beneficio puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:

    • Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).

    • Incumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia escolar por asignatura.

    • Expulsión del centro educativo.

    • Uso indebido de los fondos del programa PASE-U.

    • Falsificación de documentos para obtener el beneficio.

    • Infracciones penales con sentencia en firme.

    • Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.

    • No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.

    El Ifarhu reiteró que el PASE-U tiene como objetivo principal reducir el ausentismo escolar, la repitencia y la deserción, además de fomentar la asistencia regular y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo panameño.

    El programa está dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia, media y educación especial, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

    Los montos anuales del PASE-U, distribuidos en tres pagos, son los siguientes:

    • Educación primaria: $270.00 anuales ($90.00 cada tres meses).

    • Educación premedia: $360.00 anuales ($120.00 cada tres meses).

    • Educación media: $450.00 anuales ($150.00 cada tres meses).

    Los interesados pueden ampliar la información en el apartado de Preguntas Frecuentes del Ifarhu

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

