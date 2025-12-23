Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que presenten fracasos académicos no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), programado para enero de 2025 en Panamá.
La entidad explicó que los pagos del PASE-U están sujetos al cumplimiento de requisitos académicos y administrativos, por lo que aquellos estudiantes que no cumplan con lo establecido en el reglamento quedan automáticamente excluidos del último desembolso.
El Ifarhu detalló que el beneficio puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:
Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).
Incumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia escolar por asignatura.
Expulsión del centro educativo.
Uso indebido de los fondos del programa PASE-U.
Falsificación de documentos para obtener el beneficio.
Infracciones penales con sentencia en firme.
Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.
No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.
El Ifarhu reiteró que el PASE-U tiene como objetivo principal reducir el ausentismo escolar, la repitencia y la deserción, además de fomentar la asistencia regular y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo panameño.
El programa está dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia, media y educación especial, siempre que cumplan con los criterios establecidos.
Los montos anuales del PASE-U, distribuidos en tres pagos, son los siguientes:
Educación primaria: $270.00 anuales ($90.00 cada tres meses).
Educación premedia: $360.00 anuales ($120.00 cada tres meses).
Educación media: $450.00 anuales ($150.00 cada tres meses).
Los interesados pueden ampliar la información en el apartado de Preguntas Frecuentes del Ifarhu