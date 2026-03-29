Panamá, 29 de marzo del 2026

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    EDUCACIÓN

    Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso

    La institución explicó que el principal motivo del retraso se debe a la matrícula tardía de miles de estudiantes, lo que ha extendido los tiempos necesarios para la verificación de datos.

    Aleida Samaniego C.
    Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso
    El Ifarhu informó que continúan optimizando sus procesos para brindar un servicio más eficiente y seguro a la población estudiantil. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), informó que el desembolso del primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa - Universal (PASE-U) en el 2026 se encuentra actualmente en proceso de validación.

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    PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegaráPASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pagoIfarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos

    Según un comunicado oficial, este procedimiento tiene como objetivo garantizar una entrega correcta y transparente en el menor tiempo posible.

    La institución explicó que el principal motivo del retraso se debe a la matrícula tardía de miles de estudiantes, lo que ha extendido los tiempos necesarios para la verificación de datos. Este proceso es fundamental para asegurar que el beneficio llegue únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales establecidos.

    Asimismo, como parte de un plan de modernización, el Ifarhu anunció que avanza en la implementación progresiva del pago mediante ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios a nivel nacional.

    Esta transición busca:

    • Reducir costos, eliminando la logística de emisión y distribución de cheques físicos.

    • Mejorar la agilidad, permitiendo que los padres reciban el dinero directamente en sus cuentas bancarias.

    • Aumentar la seguridad, evitando largas filas y los riesgos asociados al manejo de documentos físicos.

    El Ifarhu informó que continuan optimizando sus procesos para brindar un servicio más eficiente y seguro a la población estudiantil.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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