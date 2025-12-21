Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del 22 de diciembre iniciará la jornada de pagos de becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025. Esta medida busca garantizar que los estudiantes beneficiarios puedan recibir sus apoyos de manera oportuna y organizada.

La entidad explicó que el proceso contempla la reprogramación de pagos mediante cheques, priorizando la distribución según provincias y distritos.

La entidad destacó que la entrega de estos recursos se hará en sedes específicas para cada región, siguiendo un cronograma establecido para facilitar la logística.

Entre las provincias que recibirán los pagos la próxima semana se encuentran:

Chiriquí: Distritos de Tolé, San Félix y San Lorenzo, en lugares como el Colegio Comercial de Tolé, el Centro Bil San Félix y el IPT Abel Tapiero Miranda.

Colón: Distrito de Omar Torrijos, en la Junta Comunal de Coclesito.

Los Santos: La Villa de Los Santos, en el Centro Estudiantil María I. García.

Panamá: Las Mañanitas y Pedregal, en la Agencia regional de Panamá Este; y Rufina Alfaro, en la sede regional de San Miguelito.

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, IFARHU habilitó un enlace con información detallada sobre la reprogramación de becas y asistencias 2025.

El Ifarhu recordó que para recibir las becas, PASE-U o Seguro Educativo, los estudiantes y sus representantes deben presentar la documentación correspondiente. Esto incluye el recibo de entrega de documentos, boletín hasta el segundo trimestre de 2025 y la cédula vigente tanto del representante legal como del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, la persona designada para retirar los pagos deberá presentar:

Una copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

Una nota de autorización firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre y número de cédula de la persona autorizada a retirar.

El Ifarhu subraya que todas las copias deben ser legibles y las cédulas vigentes para que se efectúe el pago correctamente.

El pasado 19 de diciembre, Ifarhu inició los primeros desembolsos, en los cuales se priorizó la entrega en provincias con mayor concentración de beneficiarios. La institución mantiene un seguimiento cercano para garantizar que los pagos se realicen según lo programado y evitar retrasos que puedan afectar a los estudiantes.