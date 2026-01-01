Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS

Panamá, 01 de enero del 2026

    Caja de Seguro Social

    Aleida Samaniego C.
    El cronograma de la CSS detalla las fechas de pago de los primeros meses del año y busca facilitar la planificación de los beneficiarios del sistema de pensiones. Archivo

    La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al año 2026, tanto para quienes reciben sus prestaciones mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país.

    El cronograma detalla las fechas de pago de los primeros meses del año y busca facilitar la planificación de los beneficiarios del sistema de pensiones.

    Enero, febrero y marzo de 2026

    Enero

    • ACH: viernes 2 y lunes 19 de enero

    • Cheque: lunes 5 y martes 20 de enero

    Febrero

    • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero

    • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero

    Marzo

    • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo

    • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo

    La CSS precisó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior se realizará dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

    Para retirar el cheque, es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente. Los jubilados y pensionados podrán acudir indistintamente a cualquiera de los dos días habilitados para el pago correspondiente a cada quincena.

    La institución recordó que los jubilados y pensionados que residen fuera del país deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis meses del año, requisito indispensable para continuar recibiendo el pago de sus prestaciones.

    La CSS reiteró que toda la información oficial sobre fechas, modalidades de pago y requisitos estará disponible a través de sus canales institucionales, e instó a los beneficiarios a mantenerse informados para evitar contratiempos.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

