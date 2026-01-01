Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al año 2026, tanto para quienes reciben sus prestaciones mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país.

El cronograma detalla las fechas de pago de los primeros meses del año y busca facilitar la planificación de los beneficiarios del sistema de pensiones.

Enero, febrero y marzo de 2026

Enero

ACH: viernes 2 y lunes 19 de enero

Cheque: lunes 5 y martes 20 de enero

Febrero

ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero

Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero

Marzo

ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo

Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo

La CSS precisó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior se realizará dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para retirar el cheque, es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente. Los jubilados y pensionados podrán acudir indistintamente a cualquiera de los dos días habilitados para el pago correspondiente a cada quincena.

La institución recordó que los jubilados y pensionados que residen fuera del país deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis meses del año, requisito indispensable para continuar recibiendo el pago de sus prestaciones.

La CSS reiteró que toda la información oficial sobre fechas, modalidades de pago y requisitos estará disponible a través de sus canales institucionales, e instó a los beneficiarios a mantenerse informados para evitar contratiempos.